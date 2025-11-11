Nα κλείσει τα κέντρα κράτησης μεταναστών και προσφύγων κάλεσαν τη Λιβύη πολλές χώρες.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρουν πως μετανάστες και πρόσφυγες υποβάλλονται σε βασανιστήρια και, κάποιες φορές, σκοτώνονται.

Σε μια ειδική σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, πολλές χώρες όπως η Βρετανία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Σιέρα Λεόνε, εξέφρασαν ανησυχίες για τη μεταχείριση των μεταναστών στη Λιβύη, ενός σημαντικού κόμβου για τους Αφρικανούς που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις συρράξεις και τη φτώχεια και να φτάσουν στην Ευρώπη. Ορισμένοι από αυτούς κρατήθηκαν από τους διακινητές σε αποθήκες, όπου υπέστησαν βία και εκβιασμούς, σύμφωνα με μια υπόθεση που έφτασε στα ολλανδικά δικαστήρια.

Ο πρεσβευτής της Νορβηγίας Τόρμοντ Έντρεσεν ζήτησε να προστατευθούν οι ευάλωτοι μετανάστες και να μπει τέλος στις αυθαίρετες κρατήσεις. Η Έλινορ Σάντερς, πρεσβευτής της Βρετανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συντάχθηκε με αυτήν τη θέση και παράλληλα ζήτησε να υπάρξει ανεμπόδιστη πρόσβαση του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών στους ομαδικούς τάφους. Μια υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε φέτος ότι ορισμένα πτώματα μεταναστών που βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Σε ανοιχτή επιστολή τους προς τις λιβυκές αρχές, που δόθηκε στη δημοσιότητα παράλληλα με αυτήν τη σύνοδο, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν μεταρρυθμίσεις, καταγγέλλοντας ότι ομάδες ενόπλων δρουν ατιμώρητα, παρεμποδίζουν τη λειτουργία των δικαστηρίων και κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου