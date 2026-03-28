Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.
Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.
Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.
Δείτε δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη βάση:
At least one KC-135 was spotted hit TODAY in Saudi Arabia 🇸🇦 Prince Sultan AB apron used by US 🇺🇸👇
“Iran 🇮🇷 satellite images” via @stellarman22 validated by my satellite image on RT.
Disclaimer: I did use AI supervised edition to get rid of annotations without changing image. https://t.co/sdHCO7aNW1 pic.twitter.com/YDp0levD7V
— Tom Bike (@tom_bike) March 27, 2026
An object was likely Hit and Destroyed by Iran at Prince Sultan Airbase today in Saudi Arabia!! It appears to be on fire. If this was hit middle of the Apron it would likely mean aircraft were hit too! 🚨🚨
Heavy dark smoke and fire doesn’t appear to be clouds. https://t.co/mO3FO0fEB9 pic.twitter.com/IyMlKGYG5u
— Ali (@MerruX) March 27, 2026
Σημειώνεται ότι για την επίθεση στο τάνκερ υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.
🚨🚨🚨Iranian Armed Forces:
‘We damaged a number of American refueling aircraft at the Prince Sultan base in #SaudiArabia.’
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 27, 2026
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ιράν: Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ – Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη
Ένα βλήμα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές και δεν προκλήθηκαν οικονομικές ή τεχνικές ζημιές.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε εξάλλου ότι ακούστηκαν καμιά δεκαριά εκρήξεις στην Τεχεράνη.
Multiple airstrikes have struck areas east of Tehran, witnesses report. pic.twitter.com/gFSPyyHRDh
— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 27, 2026
Σειρήνες στο Μπαχρέιν
Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν,κοντά στη βιομηχανική ζώνη l-Hidd.
Νωρίτερα, οι αρχές του εμιράτου ανακοίνωσαν ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν αναχαιτιστεί 54 πύραυλοι και 362 drones, ενώ διεξάγονται προετοιμασίες για πιθανή χερσαία επίθεση από το Ιράν.
NEW — 🇧🇭🇮🇷 Bahrain has announced it is prepared for a possible ground attack from Iran. pic.twitter.com/D4VkUXOk4c
— UK Report (@UK_REPT) March 27, 2026
Το Ιράν καταγγέλλει και τρίτη επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ
Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) αναφέρει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση σήμερα για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ο μόνος εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, στη νότια πόλη Μπουσέρ «λειτουργεί επί του παρόντος και περιέχει σημαντικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών», αναφέρει ο AEOI. Ως εκ τούτου, «οποιαδήποτε ζημιά σε αυτήν την εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες για την περιοχή», προστίθεται.
Τραμπ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «χρειάζεται να είναι εκεί για το ΝΑΤΟ»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «χρειάζεται να είναι εκεί για το ΝΑΤΟ», επειδή η συμμαχία αρνήθηκε να παράσχει υλική υποστήριξη στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου τους κατά του Ιράν.
Γερμανία: Να ξεκινήσει «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ζήτησε από την ιρανική ηγεσία ο υπουργός Εξωτερικών
Έκκληση να ξεκινήσει «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απηύθυνε στην ιρανική ηγεσία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κάνοντας λόγο για «αρχικές ενδείξεις αισιοδοξίας».
Το ιρανικό καθεστώς «θα ήταν καλό να ξεκινήσει τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μετά τέλος της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) που πραγματοποιήθηκε σήμερα κοντά στο Παρίσι και πρόσθεσε ότι υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας ότι θα πραγματοποιηθούν τέτοιες συνομιλίες». Μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν είναι σίγουρα πιθανή, σημείωσε, διευκρίνισε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο γίνεται πλέον «υπό συνθήκες πολέμου», καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία και τον συντονισμό. Νωρίτερα ο Γερμανός υπουργός είχε αναφέρει ως πιθανή τοποθεσία για μια τέτοια συνάντηση το Πακιστάν.
Η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η κλιμάκωση, συνέχισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και ζήτησε από το Ιράν να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Χορμούζ. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο ιρανικό καθεστώς να εκβιάζει την παγκόσμια οικονομία», είπε εμφατικά.
Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της G7, ο κ. Βάντεφουλ μίλησε για «φιλική» συνομιλία και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από τη Γερμανία «στρατιωτική συνεισφορά πριν από το τέλος των εχθροπραξιών». Ως εκ τούτου, ο υπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου την θεμελιώδη προθυμία της Γερμανίας να συζητήσει μια συνεισφορά «εάν χρειαστεί». Υπάρχει στενός διπλωματικός συντονισμός με τις ΗΠΑ, δήλωσε.
«Δύσκολη και επώδυνη» η τηλεφωνική διπλωματία για τον πόλεμο στο Ιράν, λέει η Τουρκία
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι θα συναντηθεί το Σαββατοκύριακο με τους Αιγύπτιους, Σαουδάραβες και Πακιστανούς ομολόγους του στο Πακιστάν για να συζητήσουν τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Ο Φιντάν, ερωτηθείς για τον ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο, είπε στο τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι A Haber ότι η τηλεφωνική διπλωματία συνεχίζεται και ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη μέση μιας «δύσκολης και επώδυνης» διαδικασίας.
Πρόσθεσε ότι η Τουρκία εργάζεται για να αποτρέψει την κλιμάκωση δυσπιστίας μεταξύ του Ιράν και των γειτονικών χωρών, μετά τις ιρανικές επιθέσεις.
«Αυτό είναι ακριβώς το σενάριο που θέλει το Ισραήλ: οι μουσουλμανικές χώρες να εμπλακούν σε έναν μακροχρόνιο περιφερειακό πόλεμο» δήλωσε ο Φιντάν.
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στο Ριάντ
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ο στρατός αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν στην περιοχή του Ριάντ.