Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Δείτε δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη βάση:

At least one KC-135 was spotted hit TODAY in Saudi Arabia 🇸🇦 Prince Sultan AB apron used by US 🇺🇸👇 “Iran 🇮🇷 satellite images” via @stellarman22 validated by my satellite image on RT. Disclaimer: I did use AI supervised edition to get rid of annotations without changing image. https://t.co/sdHCO7aNW1 pic.twitter.com/YDp0levD7V — Tom Bike (@tom_bike) March 27, 2026

An object was likely Hit and Destroyed by Iran at Prince Sultan Airbase today in Saudi Arabia!! It appears to be on fire. If this was hit middle of the Apron it would likely mean aircraft were hit too! 🚨🚨

Heavy dark smoke and fire doesn’t appear to be clouds. https://t.co/mO3FO0fEB9 pic.twitter.com/IyMlKGYG5u — Ali (@MerruX) March 27, 2026









Σημειώνεται ότι για την επίθεση στο τάνκερ υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

🚨🚨🚨Iranian Armed Forces:

‘We damaged a number of American refueling aircraft at the Prince Sultan base in #SaudiArabia.’ — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 27, 2026

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ιράν: Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ – Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη

Ένα βλήμα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές και δεν προκλήθηκαν οικονομικές ή τεχνικές ζημιές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε εξάλλου ότι ακούστηκαν καμιά δεκαριά εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Multiple airstrikes have struck areas east of Tehran, witnesses report. pic.twitter.com/gFSPyyHRDh — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 27, 2026

