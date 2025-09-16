Η Βαρσοβία μέσω του Ντόναλντ Τουσκ υποστήριξε τη Δευτέρα 15/9, ότι drones πέταξαν πάνω από κυβερνητικά κτήρια και ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο «Λευκορώσων».

Όμως, όπως αποδείχθηκε πως ο ένας Λευκορώσος ήταν τελικά Ουκρανός.

Ειδικότερα, ένας Ουκρανός και ένας Λευκορώσος πολίτης συνελήφθησαν για την πτήση drone πάνω από την κατοικία του Προέδρου της Πολωνίας, όπως μετέδωσε το Ria Novosti επικαλούμενο εκπρόσωπο της πολωνικής αστυνομίας.

«Μετά τον έλεγχο των εγγράφων και την εξακρίβωση των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 21χρονο Ουκρανό και έναν 17χρονο Λευκορώσο πολίτη», δήλωσε η πηγή του πρακτορείου.

Το απόγευμα της Δευτέρας 15/9, ο Ντόναλντ Τουσκ έγραψε στο X ότι ένα drone, το οποίο εντοπίστηκε πάνω από τα κυβερνητικά κτίρια στην οδό Parkowa και το Παλάτι Belvedere, όπου βρίσκεται η κατοικία του Προέδρου της Πολωνίας, εξουδετερώθηκε στη Βαρσοβία.

Λίγο αργότερα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Maciej Duszczyk, ανέφερε ότι οι χειριστές του drone συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της Λευκορωσίας στο περιστατικό με το drone στην Πολωνία.

Ανατροπή με το χτύπημα από ρωσικό drone σε σπίτι στην Πολωνία

Ανατροπή σημειώθηκε όμως και για ένα άλλο περιστατικό στην Πολωνία, όταν υποτίθεται πως ένα ρωσικό drone έπληξε κατοικία προκαλώντας ζημιές στην οροφή της. Τελικώς, το χτύπημα δεν ήταν από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αλλά από πολωνικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από F16.

Η Rzeczpospolita αναφέρει ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να ήταν πύραυλος που εκτοξεύθηκε από πολωνικό F-16 κατά ενός drone, με το σύστημα καθοδήγησης του πυραύλου να αποτυγχάνει.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών – δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή.

Οι κάτοικοι του συγκεκριμένου οικήματος γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.

Την υπόθεση ερευνά η στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα.

Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι θα δοθεί οικονομική βοήθεια στην οικογένεια για τις επισκευές — η αρχική εκτίμηση ζημιών ανέρχεται περίπου στα 50.000 ζλότι (περίπου 12.000 ευρώ).

🇵🇱⚡ Scandal in Poland: the house in Wyryki was destroyed not by a Russian drone, but by a Polish F-16 missile 🔻It concerns a building damaged during the Russian drone attack. An “unidentified flying object” pierced the roof and ceiling of the house, while its residents… pic.twitter.com/V1CVQyM2gC — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Κατά Τουσκ Πολωνή ευρωβουλευτής

Οργισμένη κατά του Τουσκ είναι η Ευρωβουλευτής της Πολωνίας, Ewa Zajączkowska-Hernik, καθώς επιβεβαιώνει ότι ουσιαστικά επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο που έπληξε σπίτι στην Πολωνία.

Η ευρωβουλευτής, κάνει λόγο για σκανδαλώδη ψεύδη της κυβέρνησης Τουσκ, μέσω των οποίων, η ίδια στοχοποιήθηκε επειδή αποκάλυψε την αλήθεια.

«Ένα, μεγάλο ΨΕΜΑ. Όχι μόνο ότι το σχόλιο αφορούσε εντελώς άλλο θέμα, αλλά το σπίτι δεν χτυπήθηκε από ρωσικό drone», τόνισε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής Zajączkowska-Hernik.

«Απίστευτο σκάνδαλο. Παρακαλώ, κοινοποιήστε. Μόλις μάθαμε ότι ένα σπίτι στα Βιρίκι, στην περιοχή του Λούμπλιν, χτυπήθηκε από έναν πολωνικό πύραυλο, ο οποίος είχε σκοπό να καταρρίψει ρωσικό drone και η κυβέρνηση του Τουσκ ΑΠΕΚΡΥΨΕ αυτή την πληροφορία από τους Πολωνούς! Η εχθρική εκστρατεία εναντίον μου από τον Śmiszek, τον Biedroń, τον Wiech, την Biejat και πολλούς άλλους μάστερς της παραπληροφόρησης αποδείχθηκε βασισμένη σε ΨΕΥΔΟΣ – εντελώς συνειδητά ανάρτησαν το σχόλιό μου, γραμμένο πριν το περιστατικό, πάνω σε φωτογραφίες από το κατεστραμμένο σπίτι στα Wyryki, παραπλανώντας τους ανθρώπους ότι κοροϊδεύω τις καταστροφές από το ρωσικό drone. Ένα, μεγάλο ΨΕΜΑ. Όχι μόνο ότι το σχόλιο αφορούσε εντελώς άλλο θέμα, αλλά το σπίτι δεν χτυπήθηκε από ρωσικό drone.

Αυτό, ακριβώς, είναι πώς λειτουργεί η παραπληροφόρηση και η διάδοση μίσους με βάση ψευδείς πληροφορίες. Αυτοί είναι ειδικοί σε αυτό.

Και όλη η συμμαχία του Τουσκ μαζί με τα υπάκουα ΜΜΕ – περιμένω τώρα τις συγγνώμες, όχι μόνο από μένα, αλλά και από όλους τους Πολωνούς που τους κοροϊδέψατε όλο αυτό το διάστημα! Πώς μπορούν οι άνθρωποι να σας εμπιστευτούν, πώς να πιστέψουν σε αυτή την κυβέρνηση, όταν τους κρύβετε τις αληθινές πληροφορίες; Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι οι ενέργειες αυτής της κυβέρνησης και των δημοσιογράφων που βρίσκονται στο πλευρό της, βασίζονται στο ψέμα.

Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι ως Konfederacja είχαμε δίκιο από την αρχή – η κυβέρνηση δεν μας εξασφάλισε εξειδικευμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας κατά των drones, κάτι που απαιτούμε εδώ και πολύ καιρό και αυτές είναι οι συνέπειες!

“Rzeczpospolita”, παραθέτω: «Από τα ευρήματα στις πιο σημαντικές κρατικές δομές που ασχολούνται με την ασφάλεια της χώρας προκύπτει ότι ο πύραυλος που έπληξε το σπίτι προήλθε από πολωνικό F-16, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του drone. – Ήταν ένας πύραυλος αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM από το F-16 μας, η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης και δεν ενεργοποιήθηκε. Ευτυχώς δεν εξερράγη επειδή οι προστασίες του πυροκροτητή λειτούργησαν».

«Ανοησίες» ότι ρωσικό drone παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ήταν ρωσικό drone αυτό που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, επομένως οι απειλές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Ρωσία είναι ανοησίες, υποστήριξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, Αλεξέι Τσέπα.

«Αυτά είναι ανοησίες. Αυτό το «χαρτί» το χρησιμοποιούν η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταφεύγουν σε κάθε είδους κόλπα, σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Επειδή δεν υπήρξαν αποδείξεις, δεν υπήρξε πρόθεση, δεν υπήρξε στόχος – αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους, ακόμη και σε πολλούς Ευρωπαίους ειδικούς και ηγέτες, αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτές τις ανοησίες», είπε ο Αλεξέι Τσέπα.

Ακόμα, χαρακτήρισε παράλογη τη δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ενδέχεται να υπάρξει αντίδραση από πλευράς Ρωσίας, αν ρωσικά drones παραβιάσουν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.