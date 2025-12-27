Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία άνοιξαν και πάλι σήμερα μετά το τέλος των επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανέφερε στο X η πολωνική υπηρεσία αεροπλοΐας PANSA.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω δραστηριότητας στρατιωτικών αεροπλάνων στην περιοχή.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους και ανέφεραν πως δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.