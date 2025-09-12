Η Συμμαχία χρησιμοποίησε εξοπλισμό δισεκατομμυρίων για να προστατεύσει την Πολωνία από τα 19 ρωσικά drones που πέρασαν στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη 10/9, μόνο που αυτά ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και αφρό και φυσικά δεν αποτελούσαν κανέναν κίνδυνο.

Τα drones… «μαϊμού» εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας την ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ, αλλά παρά την κατάρριψη τους με ακριβά συστήματα αεράμυνας, οι ειδικοί αντελήφθησαν – και προειδοποιούν – ότι η Συμμαχία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τέτοιου είδους απειλές.

Όπως δημοσίευσε το Politico, η Πολωνία υπήρξε στόχος μιας σοβαρής ρωσικής αεροπορικής εισβολής, με 19 φθηνά ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία κατέρριψε τα περισσότερα από τα drones, χρησιμοποιώντας προηγμένα αμυντικά συστήματα που κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με την αντίστοιχη αντίδραση της Ουκρανίας, η οποία κατάφερε να καταρρίψει ποσοστό 80-90% των ρωσικών επιθέσεων, παρά τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η ειδικός στην ευρωπαϊκή πολιτική, Ουλρίκε Φράνκε, ανέφερε στο Politico ότι η περίπτωση αυτή αποτελεί «πολιτική και στρατιωτική πρόκληση από τη Ρωσία», επισημαίνοντας τη δυσκολία του ΝΑΤΟ να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην απειλή των φθηνών ρωσικών drones. «Τι θα κάνουμε; Θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Αυτό δεν είναι βιώσιμο», τόνισε η Φράνκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερη εξοπλιστική κάλυψη του ΝΑΤΟ με συστήματα αντιμετώπισης drones.

Η απειλή από τα drones είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, με ρωσικά UAVs να κατευθύνονται σε στρατηγικούς στόχους, όπως τα NATOϊκά στρατηγεία.

Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones βρέθηκαν να κατευθύνονται κατευθείαν προς νατοϊκή βάση, πριν αναχαιτιστούν από μαχητικά F-35 της Ολλανδίας. Συνολικά, δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκαν για να εξουδετερωθούν φθηνά ρωσικά drones, εκτιμώμενης αξίας μόλις 10.000 δολαρίων το καθένα.

Η αντίδραση της Πολωνίας περιλάμβανε την επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα μέλη να συζητήσουν επείγοντα θέματα αμοιβαίας ασφάλειας.

Η Πολωνία και η Λετονία έκλεισαν τον ανατολικό τους εναέριο χώρο, ενώ το ΝΑΤΟ συζητά περαιτέρω «αμυντικά μέτρα».