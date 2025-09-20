Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή (19/9) πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανακοίνωσή του αρνήθηκε ότι πολεμικά αεροσκάφη της χώρας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις με drones τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς. Τα αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου. Μάλιστα επικαλείται και ανεξάρτητο παρατηρητήριο που κατέγραψε την πορεία ου ακολούθησαν τα μαχητικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 ολοκλήρωσαν μια προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς ένα αεροδρόμιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για τον εναέριο χώρο και δεν παραβίασε τα σύνορα άλλων κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητήριο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνηθείσα αεροπορική διαδρομή και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Η διαδρομή πτήσης των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε πάνω από ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου».

«Τα μαχητικά αεροσκάφη δεν είχαν σχέδια πτήσης και οι πομποί τους ήταν απενεργοποιημένοι. Κατά τη στιγμή της παραβίασης του εναέριου χώρου, τα μαχητικά αεροσκάφη δεν είχαν αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας», προσέθεσε η ανακοίνωση.

Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζήτησε η Εσθονία

Το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, ανέφερε σε ανάρτηση στο «Χ»: «Σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά Mig-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Μαχητικά του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ».

Το άρθρο 4 ορίζει ότι ένα μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να συγκαλέσει επείγουσες συνομιλίες όταν θεωρεί ότι η «εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του» βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η Βαρσοβία επικαλέστηκε το άρθρο 4 μετά την κατάρριψη, στις 9 Σεπτεμβρίου, αεροσκαφών που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν ρωσικά drones.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Αντιδράσεις από την Ε.Ε.

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, έκανε λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» και υπογράμμισε πως «ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης και δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους».

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας μπροστά στην τελευταία παραβίαση του εναέριου χώρου μας από τη Ρωσία. Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, ενώ παράλληλα θα επενδύουμε σε μια ισχυρότερη Ανατολική πτέρυγα. Καθώς οι απειλές αυξάνονται, το ίδιο θα γίνει και με την πίεσή μας. Καλώ τους ηγέτες της Ε.Ε. να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. «Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική», προσέθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια «θρασεία» εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. «Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί», έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Ανακοίνωση εξέδωσε και το ελληνικό ΥΠΕΞ, αναφέροντας: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Κάθε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Στεκόμαστε με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό των Εσθονών εταίρων μας».

Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα συζητήσουν την «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στη προσεχή τους συνάντηση στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου, ανέφερε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση», ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε το ανατολικό μας μέτωπο, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και να εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία», προσθέτει.

Σκληρή δήλωση από το Λονδίνο

Σκληρή δήλωση ήρθε και από το Λονδίνο. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, χαρακτήρισε το περιστατικό «άλλη μία έκδοση του εγχειριδίου του Πούτιν», τονίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη παραβίαση του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως ανέφερε, «η επιθετικότητα του Πούτιν δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενισχύει την ενότητα του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας». Ο Χίλι υπογράμμισε ότι η Βρετανία ενισχύει τη συμμετοχή της στη Συμμαχία, συνεισφέροντας μαχητικά αεροσκάφη στη νέα αποστολή Eastern Sentry για την αεράμυνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να στηρίζει άμεσα την Εσθονία με την παρουσία περίπου χιλίων Βρετανών στρατιωτών στο πλαίσιο της επιχείρησης Op CABRIT.