Στην παραδοχή «λάθους συναγερμού» όσον αφορά την «απειλή με drone» το Σάββατο, (13/9), προχώρησε η αρμόδια Αρχή της Πολωνίας, καθώς τα ραντάρ «μπερδεύτηκαν» λόγω … κακοκαιρίας.

«Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου», σημειώνει η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αφού η Βαρσοβία έβαλε καλά καλά στην πρίζα το ΝΑΤΟ, που ενεργοποίησε ελικόπτερα και αεροσκάφη, όταν ρωσικά drones χτύπησαν στόχους στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση:

Όσον αφορά στη στρατιωτική δραστηριότητα της 13ης Σεπτεμβρίου 2025, που σχετίζεται με την απειλή παραβίασης του εναέριου χώρου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ελήφθησαν μέτρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επιβεβαίωση των ενδείξεων των συστημάτων ραντάρ σχετικά με πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Οι ενέργειες που ελήφθησαν δεν επιβεβαίωσαν τις ενδείξεις των συστημάτων μας και ως εκ τούτου δεν επιβεβαίωσαν την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι καταγραφές του συστήματος θα μπορούσαν να οφείλονται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αλλά απαιτούσαν την αντίδρασή μας λόγω της παρουσίας αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στα σύνορά μας. Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε χθες στη Ρουμανία, όπου καταγράφηκαν επίσης οι μετρήσεις του ραντάρ και ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας.

Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων από τις δυνάμεις και τους πόρους μας είχαν ως στόχο:

• επιβεβαίωση δεδομένων που λαμβάνονται από συστήματα ραδιοεντοπισμού,

• διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για τους πολίτες,

• αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων μιας πιθανής παραβίασης του χώρου από ένα άγνωστο εναέριο αντικείμενο.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για αντίδραση και οι ενέργειές μας στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.