Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
A severe snowstorm hits Poland, causing major traffic jams and road disruptions, while services struggle to clear the streets. pic.twitter.com/BD2KKwJXIl
— Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025
Αν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα οχήματα έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.
News from Poland: Winter has strongly returned with heavy snowfall and blizzards, especially in northern regions where snow cover reaches up to sixty centimeters. IMGW issued third-degree warnings due to intense precipitation and strong winds causing drifts. Roads are slippery,… pic.twitter.com/2ZjIt8O0q2
— NEWSYFAST (@BroGameplayOFF) December 31, 2025
«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.
«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».
Parts of Poland have been hit with heavy snowfall that has caused major disruption to road, rail and air traffic.
The government held a crisis management meeting this morning to coordinate the response, and will have another later this afternoon pic.twitter.com/VHpq1zCEWd
— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) December 31, 2025
Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Major snowstorm in Poland! ❄️⚠️ Over the past 36 hours, heavy snowfall has occurred in narrow bands across northeastern Poland, bringing more than 50 cm (20 inches) of snow even to lowland areas (see the Polish radar record for the past 36 hours): https://t.co/OrGsVo9FkL 🧐 The… pic.twitter.com/CBT5TSSZf4
— Ventusky (@Ventuskycom) December 31, 2025
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.