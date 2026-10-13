Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το πολιτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Πολωνία, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, ο οποίος κατηγορείται για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη μέσα σε μόλις τρεις ημέρες που συνδέεται με ευθεία απειλή κατά της ζωής του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, του Υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς και του Προέδρου της Βουλής Βλοτζιμίρς Τσαρζάστι, θέτοντας τις μυστικές υπηρεσίες σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες στο Ομπόρνικι

Όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άνταμ Σλάπκα, η αστυνομία συνέλαβε στην πόλη Ομπόρνικι στη δυτική Πολωνία έναν 46χρονο άνδρα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία κυβερνητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Προέδρου της Βουλής Βλοτζιμίρς Τσαρζάστι.

Η σύλληψη αυτή αποτελεί το δεύτερο διαδοχικό χτύπημα των αρχών.

Η πρώτη σύλληψη στην Κάτω Σιλεσία

Είχε προηγηθεί την Κυριακή (11/10) η σύλληψη ενός 60χρονου Πολωνού υπηκόου στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας στη νότια Πολωνία, ο οποίος κατηγορείται για τον σχεδιασμό δολοφονικής επίθεσης εναντίον του Ντόναλντ Τουσκ και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Τις αποκαλύψεις επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πολωνός Πρωθυπουργός, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του προς την αστυνομία για την «άμεση και αποφασιστική δράση» που απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους (αρμόδια για την ασφάλεια των υπουργών) προώθησε στην αστυνομία ένα κρίσιμο ηλεκτρονικό μήνυμα με πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα , σημείωσε ότι οι αρχές αντιμετώπισαν την απειλή ως «εξαιρετικά σοβαρή».

Ο εκπρόσωπος του Συντονιστή των Ειδικών Υπηρεσιών, Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, τόνισε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα οι απειλές αυτές να υλοποιηθούν πράγματι».

Ποιος είναι ο Ντόναλντ Τουσκ

Η στοχοποίηση του Ντόναλντ Τουσκ υπογραμμίζει την κεντρική θέση που κατέχει στο ευρωπαϊκό και πολωνικό πολιτικό σκηνικό: