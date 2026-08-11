Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στην Πολωνία, όταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών βρέθηκε εγκλωβισμένο στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του και άρχισε να σκαρφαλώνει στα κάγκελα.

Το παιδί παρέμεινε μόνο του για σχεδόν μία ώρα, καθώς η 27χρονη μητέρα του κοιμόταν βαριά στο εσωτερικό του σπιτιού, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την επικίνδυνη κατάσταση αντιλήφθηκαν εγκαίρως γείτονες και περαστικοί. Ενώ ορισμένοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος για να απεγκλωβίσουν το μικρό κορίτσι, τέσσερις παρευρισκόμενοι έδρασαν ακαριαία στο έδαφος.

Βλέποντας το παιδί να ισορροπεί στο χείλος του γκρεμού, άπλωσαν μια κουβέρτα ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι, προετοιμασμένοι για το χειρότερο ενδεχόμενο.

Η άμεση παρέμβασή τους αποδείχθηκε σωτήρια. Όταν το κορίτσι έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, ευτυχώς η κουβέρτα ανέκοψε τη φόρα που είχε το κορίτσι πέφτοντας, με αποτέλεσμα να μην υποστεί βαρείς τραυματισμούς.

Η μητέρα ξύπνησε τελικά από τη φασαρία και τα έντονα χτυπήματα στην πόρτα, ενώ σε αλκοτέστ που της έγινε στη συνέχεια διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,7 mg/l.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μπιαουίστοκ, όπου διαπιστώθηκαν μόνο γενικές εκδορές.

Όπως αποκαλύπτουν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν ήδη γνωστή στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Παράλληλα, ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως το προηγούμενο βράδυ ακούγονταν από το διαμέρισμα θόρυβοι που υποδήλωναν τη διεξαγωγή πάρτι.