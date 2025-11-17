Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και μίλησε για την έκρηξη σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας που είχε κατεύθυνση προς την Ουκρανία.

Ο κ. Τουσκ μιλά ανοιχτά για «άνευ προηγουμένου πράξη σαμποτάζ».

Όλα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας:

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πράξη σαμποτάζ που στοχεύει άμεσα την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του. Η διαδρομή αυτή είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παράδοση βοήθειας στην Ουκρανία. Θα συλλάβουμε τους δράστες, όποιοι και αν είναι».

Δείτε την ανάρτηση του Πολωνού Πρωθυπουργού:

Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (16/11). Ένας μηχανοδηγός ανέφερε τηλεφωνικά προβλήματα στην σιδηροδρομική υποδομή στην περιοχή Życzyn, στην κομητεία Garwolin, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό PKP Mika.

Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι μια προκαταρκτική επιθεώρηση των γραμμών αποκάλυψε ζημιές σε ένα τμήμα.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.