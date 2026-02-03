Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μία εμπορική αμαξοστοιχία που μετέφερε ντίζελ εκτροχιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2, στα νότια προάστια της Βαρσοβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των πολωνικών αρχών. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γιαροσλάβια Βόλα, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Στετίνο με το Χελμ.

Από τα 35 βαγόνια-δεξαμενές του συρμού, έξι βγήκαν εκτός γραμμών, με αρκετά από αυτά να ανατρέπονται.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 60 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας και προσωπικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων, όπως μετέδωσαν πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν εντοπίστηκε διαρροή καυσίμου, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τους ελέγχους για την ακεραιότητα των δεξαμενών. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το πολωνικό μέσο RMF24 ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός ενδέχεται να οφείλεται σε δυσλειτουργία του εναέριου δικτύου επαφών, πιθανόν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βίσλαβ Σζεπάνσκι δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις εξωτερικής παρέμβασης.

«Τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από την Κρατική Επιτροπή Διερεύνησης Μεταφορικών Ατυχημάτων», ανέφερε ο Σζεπάνσκι, προσθέτοντας ότι στο σημείο βρίσκονταν και εκπρόσωποι των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από άλλα πολωνικά μέσα αναφέρουν ότι το φορτίο καυσίμων ενδέχεται να είχε προορισμό την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, όσο συνεχίζονταν οι εργασίες αποκατάστασης και η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: Caliber