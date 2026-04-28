Η Λευκορωσία προχώρησε στην απελευθέρωση του δημοσιογράφου Αντζέι Ποτσομπούτ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ο Αντζέι Ποτσομπούτ είναι ελεύθερος! Καλωσόρισες στο σπίτι σου, στην Πολωνία, φίλε μου», ανέφερε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία τους.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανταλλαγή πέντε κρατουμένων από κάθε πλευρά στα κοινά τους σύνορα.

Σημειώνεται πως ο Ποτσομπούτ είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2021, και το 2023 καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξης, με κατηγορίες που αφορούσαν υποκίνηση εθνοτικής εχθρότητας και υπονόμευση της κρατικής ασφάλειας. Η Πολωνία είχε απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες.