Σε εγρήγορση βρίσκονται οι πολωνικές αρχές, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου από ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, το οποίο φέρεται να προήλθε από την πλευρά της Λευκορωσίας.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας. Ειδικότερα, με επίσημη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter), η Διοίκηση γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην άμεση απογείωση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Στόχος αυτής της επιχείρησης είναι να διασταυρωθούν οι ενδείξεις που κατέγραψαν τα συστήματα ραντάρ. Μέσω της οπτικής αναγνώρισης, οι στρατιωτικές αρχές επιδιώκουν να εξακριβώσουν την ακριβή φύση του αντικειμένου, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο οι καταγραφές να οφείλονται σε μετεωρολογικά φαινόμενα ή σε τεχνολογικές «παραισθήσεις» (αντικατοπτρισμούς) των συστημάτων αεράμυνας.