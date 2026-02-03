Την έναρξη έρευνας για πιθανές σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με τις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες, καθώς και για τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να είχαν για την Πολωνία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Πολωνός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, οι πολωνικές Αρχές θα προχωρήσουν στη συγκρότηση ειδικής ομάδας, η οποία θα εξετάσει κατά πόσο τα εγκλήματα του Επστάιν και κυρίως η πιθανή εμπλοκή του με τις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες είχαν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις για το πολωνικό Κράτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αυξανόμενος όγκος πληροφοριών και δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη δράση με γεωπολιτικές προεκτάσεις.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνοργανώθηκε από τις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες», είπε.

Ο Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε επίσης ότι η πιθανότητα εμπλοκής των ρωσικών υπηρεσιών συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Πολωνίας, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να σημαίνει την ύπαρξη ενοχοποιητικού υλικού σε βάρος και άλλων εν ενεργεία πολιτικών και ηγετικών προσώπων διεθνώς.

Την ίδια ώρα, τόσο το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και η ρωσική Πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκαν σε γραπτά αιτήματα για σχολιασμό των δηλώσεων του Πολωνού Πρωθυπουργού.