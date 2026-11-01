Σαφές μήνυμα προς τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, να προχωρήσει στην επικύρωση του διορισμού οκτώ νέων δικαστών έστειλε το Σάββατο (31/10) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρέμβαση των Βρυξελλών εκδηλώθηκε αμέσως μετά τον κύκλο επαφών που είχε ο Ναβρότσκι με εκπροσώπους της κεντρώας κυβερνητικής πλειοψηφίας και της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στη σοβαρή θεσμική και πολιτική κρίση που ταλανίζει τη χώρα.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας: «Εναπόκειται στις πολωνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με το πολωνικό Σύνταγμα και με την τήρηση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αναφερόμενος δε στην άρνηση του Πολωνού προέδρου να προχωρήσει στην επικύρωση, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «ο διορισμός οκτώ νέων μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου εμπίπτει στη συνταγματική αρμοδιότητα του Sejm» (της Κάτω Βουλής της Πολωνίας).

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και την αντιπολίτευση, η οποία σοβεί από την επιστροφή των κεντρώων στην εξουσία το 2023, κλιμακώθηκε επικίνδυνα την Παρασκευή, όταν σημειώθηκε αστυνομική επέμβαση στο κτήριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία.

Το συγκεκριμένο δικαστήριο αποτελεί διαχρονικό «αγκάθι», καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τελεί υπό τον στενό έλεγχο της πολιτικής εξουσίας. Υπήρξε, άλλωστε, το επίκεντρο της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των Βρυξελλών και της κυβέρνησης του υπερσυντηρητικού κόμματος PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη) την περίοδο 2015-2023. Ήδη από το 2015, το PiS είχε προχωρήσει στον διορισμό δικαστών με σαφή κομματική τοποθέτηση, επιλογές τις οποίες δεν αναγνωρίζει σήμερα ούτε η ΕΕ, ούτε η κυβέρνηση Τουσκ.

Υπενθυμίζεται, τέλος, από την πλευρά της Κομισιόν, ότι τον περασμένο Μάιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων, ζητώντας από τις Αρχές της Πολωνίας να «απέχουν από κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την ανάληψη και την άσκηση δικαστικών καθηκόντων των δικαστών που διορίστηκαν από το Sejm τον Μάρτιο του 2016».