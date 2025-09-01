Το παρακάτω βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην Πολωνία.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως ότι τα στηθαία ισόπεδης διάβασης στη σιδηροδρομική γραμμή Granowo-Stszew μόλις έχουν κατέβει.

Το αυτοκίνητο χτυπά το στηθαίο και ακινητοποιείται στις γραμμές. Εκείνη των ώρα πλησιάζει ένα τρένο από το Pozna Grówny προς το Wolsztyn. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Grodzisk Wielkopolski.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τους Πολωνικούς Σιδηρόδρομους.