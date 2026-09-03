Σε κλίμα διπλωματικής έντασης, η Πολωνία προχώρησε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στην κλήτευση του Ρώσου πρέσβη στη Βαρσοβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της τοποθέτησης της Βαρσοβίας την Τετάρτη, η οποία εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στο Βερολίνο «κατόπιν των πληροφοριών που επιβεβαιώνουν την ευθύνη της Ρωσίας στην απόπειρα επίθεσης κατά του αεροδρομίου της Λειψίας».

Την ίδια ώρα, σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και το Λονδίνο. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο προκειμένου να επιδώσει αυστηρή διαμαρτυρία για το χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο ίδιο γερμανικό αεροδρόμιο.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Μόσχας να κάμψει το ηθικό και την αποφασιστικότητα των συμμάχων της Ουκρανίας είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τη Γερμανία έπειτα από την κατάφωρη και επικίνδυνη επίθεση κατά του αεροδρομίου της Λειψίας».

Προειδοποιώντας για τη συνεχιζόμενη ρωσική προκλητικότητα, ο εκπρόσωπος κατέληξε: «Είναι η τελευταία μίας ξεκάθαρης σειράς προσπαθειών του ρωσικού κράτους να υπονομεύσει τη συλλογική μας ασφάλεια και για τον λόγο αυτόν σήμερα καλέσαμε τον Ρώσο επιτετραμμένο, για να καταδικάσουμε την επίθεση με τον δριμύτερο τρόπο».