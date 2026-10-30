Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι διέκοψε την πτήση του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε στη Βαρσοβία σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, καθώς ξέσπασε μια μεγάλη μάχη εξουσίας για τον έλεγχο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.

Η αστυνομία της Βαρσοβίας ανακοίνωσε ότι αστυνομικές δυνάμεις εστάλησαν στο δικαστήριο μετά τις πληροφορίες για πιθανές απειλές κατά δικαστών και υπαλλήλων, καθώς και για κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Οι πολωνικές Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν εισήλθαν στο κτήριο του δικαστηρίου και διέψευσαν τους ισχυρισμούς περί εφόδου. Τρία άτομα προσήχθησαν καθώς φέρονται να σκαρφάλωσαν στον φράχτη που περιβάλλει τον χώρο, ενώ η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Βίντεο από τις εντάσεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο:

Καταγγελίες για «πραξικόπημα»

Παράλληλα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου αποφάσεις με τις οποίες παύονται προσωρινά από τα καθήκοντά τους ο πρόεδρός του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, Μπόγκνταν Σβιετσκόφσκι, και ο αντιπρόεδρος, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι. Ωστόσο, ο επίσημος λογαριασμός του δικαστηρίου στο X απέρριψε αργότερα την απόφαση ως παράνομη, δηλώνοντας ότι και οι δύο παραμένουν στη θέση τους και χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια απομάκρυνσής τους «πραξικόπημα».

Η σύγκρουση ανάγκασε τον πρόεδρο της Πολωνίας να διακόψει την επίσημη επίσκεψή του στη Σενεγάλη, ενώ το αεροπλάνο του βρισκόταν πάνω από τη νότια Ισπανία. «Σε μια τέτοια στιγμή ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε ο Ναβρότσκι στο X.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Μετωπική σύγκρουση Τουσκ και αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ (Donald Tusk) υπερασπίστηκε τις ενέργειες αυτές, λέγοντας πως «η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια παρανομίας του PiS, είναι μια δύσκολη διαδικασία, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση».

«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τουσκ στο X, αναφερόμενος στο πρώην κυβερνών κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS).

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, καθώς και άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο του θεσμού. Ο Κατσίνσκι έκανε λόγο για «πραξικόπημα κατά του Συνταγματικού Δικαστηρίου» και κάλεσε τον Ναβρότσκι να παρέμβει.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία δήλωσε ότι εξέδωσε εντολή στους Σβιετσκόφσκι και Σοχάνσκι να παύσουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ίδια ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση TVP Info ότι επτά δικαστές βρίσκονταν μέσα στο κτήριο και ότι κανένας αστυνομικός δεν είχε περάσει στο εσωτερικό του.

Το υπόβαθρο της διαμάχης

Η αντιπαράθεση αντανακλά μια βαθύτερη σύγκρουση σχετικά με το ποιοι δικαστικοί λειτουργοί νομιμοποιούνται να μετέχουν στη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το Κοινοβούλιο εξέλεξε την Κόρβιν-Πιοτρόφσκα και αρκετούς ακόμη δικαστές νωρίτερα φέτος, ωστόσο ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να δεχτεί επίσημα την ορκωμοσία ορισμένων εξ αυτών. Το γραφείο της προεδρίας υποστηρίζει ότι, κατά συνέπεια, ουδέποτε ανέλαβαν νόμιμα καθήκοντα, ερμηνεία την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο οι δικαστές όσο και ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Η σημερινή κρίση εκδηλώθηκε παράλληλα με την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης και Γενικού Εισαγγελέα, Βάλντεμαρ Ζούρεκ (Waldemar Zurek), να ζητήσει την άρση της δικαστικής ασυλίας των Σβιετσκόφσκι και Σοχάνσκι. Ο Ζούρεκ δήλωσε ότι κατέθεσε πέντε αιτήματα στο δικαστήριο, τέσσερα που αφορούν τον Σβιετσκόφσκι και ένα για τον Σοχάνσκι, επισημαίνοντας στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται για σοβαρές ποινικές υποθέσεις».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της πολωνικής διαμάχης για το κράτος δικαίου. Το κόμμα PiS προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στη δομή του δικαστηρίου μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2015, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα τότε κόμματα της αντιπολίτευσης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για υπονόμευση της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στα τέλη του 2023, ο συνασπισμός υπό τον Τουσκ υποστηρίζει ότι το δικαστήριο πρέπει να ανασυγκροτηθεί για να αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα. Αντίθετα, το PiS και ο πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου για να εξοστρακίσει πολιτικούς αντιπάλους από καίριους κρατικούς θεσμούς.

Η πολιτική αντιπαράθεση να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.