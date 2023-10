Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία, δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία οι οποίες σύμφωνα με τη φιλελεύθερη Πολιτική Πλατφόρμα (PO) μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική της θέση.

Ο δήμος της Βαρσοβίας ανέφερε πως περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πρωτεύουσα. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVP, η οποία σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές των ΜΜΕ έχει μετατραπεί υπό τη διακυβέρνηση του PiS σε κυβερνητικό φερέφωνο, μετέδωσε, επικαλούμενη την αστυνομία, πως 100.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος.

Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό δίκτυο onet.pl ανέφερε πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 600.000-800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο.

Ορισμένοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως “PiSexit” ή “Η γάτα μπορεί να μείνει”, μια αναφορά στο κατοικίδιο του ηγέτη του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι.

“Θέλω να σας πω πώς είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο”, είπε στους διαδηλωτές ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του PO.

Υποστήριξε πως είναι “η μεγαλύτερη πολιτική διαδήλωση στην ιστορία της Πολωνίας” και “η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση σήμερα στον κόσμο”.

“Εμείς είμαστε η Πολωνία”, είπε στο τέλος αυτής της “πορείας του ενός εκατομμυρίου καρδιών”, όπως την ονόμασε ο ίδιος και κατά την οποία ένα πυκνό πληθος γέμισε τις μεγάλες αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Επιτιθέμενος στο PiS είπε πως “η Πολωνία αξίζει καλύτερα, είμαι πεπεισμένος πως η Πολωνία αξίζει το καλύτερο”.

“Είμαστε εδώ για να νικήσουμε” στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου είπε ακόμη ο Τουσκ ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν “Θα νικήσουμε!”.

Ο Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει πει πως το PiS μπορεί να σκοπεύει να βγάλει την Πολωνία από την ΕΕ, κάτι που το κόμμα αρνείται, και έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές κρίσιμες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών.

Το PiS, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2015, διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση να κρατήσει μακριά τους μετανάστες από την Πολωνία λέγοντας πως το θέμα είναι κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια, και να συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα προς τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

Το PiS αρνείται τις δυτικές επικρίσεις πως έχει υπονομεύσει τους δημοκρατικούς κανόνες και λέει πως οι μεταρρυθμίσεις του στο δικαστικό σύστημα έχουν σκοπό να κάνουν τη χώρα πιο δίκαιη και να την απαλλάξουν από τα κατάλοιπα του κομμουνισμού, ενώ οι αλλαγές που επιφέρει στα δημόσια ΜΜΕ θα τα απαλλάξουν από την ξένη επιρροή.

Όμως δεν έχει ακόμη πρόσβαση σε δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ τα οποία παρακρατούν οι Βρυξέλλες λόγω των μεταρρυθμίσεων στο πολωνικό δικαστικό σύστημα.

Many thousands on the streets of Warsaw today supporting the opposition coalition in their “Million Hearts March” led by Donald Tusk.

The election here in Poland in two weeks is being fought in a bitter campaign between the two sides. pic.twitter.com/wSdH9pkau7

— Jack Parrock (@jackeparrock) October 1, 2023