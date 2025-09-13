Νέος συναγερμός για επίθεση από ρωσικά drones σήμανε σήμερα στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε το Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε αναφορά για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο στο Λούμπλιν και μια ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο και της Ρουμανίας

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι παρακολούθησαν ρωσικό drone που μπήκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Δύο F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση. Παρά κάποιες αρχικές πληροφορίες ότι τα μαχητικά κατέρριψαν το drone, αργότερα έγινε γνωστό ότι τα αεροσκάφη παρακολούθησαν το μη επανδρωμένο, μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.