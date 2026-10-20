Ένα σημαντικό βήμα για τη χαλάρωση του αυστηρού πλαισίου περί αμβλώσεων έκανε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, η κάτω βουλή της Πολωνίας, εγκρίνοντας την άμβλωση σε περιπτώσεις σοβαρών εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθώς και την αποποινικοποίηση όσων συνδράμουν σε διαδικασίες διακοπής της κύησης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των κυβερνητικών βουλευτών να ανατρέψουν τη σχεδόν καθολική απαγόρευση που είχε επιβάλει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Ωστόσο, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να προσκρούσει στο βέτο του εθνικιστή προέδρου της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος έχει διαμηνύσει την πρόθεσή του να εμποδίσει κάθε προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία, μια χώρα με έντονη καθολική παράδοση, εφάρμοσε από το 2021 μια σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση στις αμβλώσεις. Αυτό συνέβη μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική τη διακοπή της εγκυμοσύνης λόγω προβλημάτων του εμβρύου, μια εξέλιξη που είχε πυροδοτήσει τότε ογκώδη κύματα διαδηλώσεων.

Ο κυβερνητικός, φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός υπό τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ επικράτησε στις εκλογές του 2023, βασιζόμενος εν μέρει στην προεκλογική του δέσμευση για διευκόλυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις.

Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, διεθνείς οργανώσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για το μέγεθος των αλλαγών. «Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα νομοθετήματα αντιπροσωπεύουν μια πολύ περιορισμένη, μικρής κλίμακας μεταρρύθμιση και δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση για τις περισσότερες γυναίκες στην Πολωνία που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης», δήλωσε στο Reuters η Λέα Όκτορ, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.

Παράλληλα, σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, εξετάζεται ένα επιπλέον νομοσχέδιο που στοχεύει στη νομιμοποίηση της άμβλωσης κατ’ επιλογήν, εφόσον πραγματοποιείται μέχρι τη 12η εβδομάδα της κύησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αυστηρό υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει την άμβλωση αποκλειστικά σε περιπτώσεις αιμομιξίας και βιασμού, ή όταν απειλείται άμεσα η υγεία και η ζωή της εγκύου. Πάντως, η κυβέρνηση Τουσκ έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις διεύρυνσης της πρόσβασης μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας, αξιοποιώντας την πρόβλεψη που επιτρέπει τη διακοπή της κύησης για λόγους ψυχικής υγείας.