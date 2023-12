Ένας ρωσικός πύραυλος φαίνεται πιθανότατα να εισήλθε σήμερα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας που είναι μέλος το ΝΑΤΟ, δήλωσε ένας Πολωνός στρατηγός, μετά τον εντοπισμό ενός αγνώστου ταυτότητας εναέριου αντικειμένου τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω μιας σφοδρής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο στρατηγός Μασιέι Κλιστς, επιχειρησιακός διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, δήλωσε ότι το αντικείμενο πιθανότατα εγκατέλειψε τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού παρέμεινε λιγότερο από τρία λεπτά πάνω από το έδαφος της χώρας και γύρισε πίσω στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η πτητική του πορεία στο εσωτερικό πάνω από την πολωνική επικράτεια ήταν υπό παρακολούθηση» δήλωσε ο Κλιστς στους δημοσιογράφους. «Προς το παρόν το σενάριο που προτείνω είναι ότι ο πύραυλος εγκατέλειψε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας»

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας με 158 drones και πυραύλους, στοχεύοντας κρίσιμης σημασίας υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Τον Νοέμβριο του 2022 ένας ανεξέλεγκτος ουκρανικός πύραυλος είχε πλήξει το χωριό Πρζεβόντοου στη νότια Πολωνία σε ένα συμβάν που ενίσχυσε τους φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται εκτός συνόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τον Απρίλιο, ένα στρατιωτικό αντικείμενο εντοπίσθηκε σ’ ένα δάσος κοντά στο χωριό Ζαμόσκ κοντά στην βόρεια πόλη Μπίνγκοστς. Αργότερα ανακοινώθηκε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TV Republika μετέδωσε σήμερα ότι μια έρευνα για το αντικείμενο έγινε κοντά στην πόλη Χρουμπιέστσοου στην νότια Πολωνία. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

«Είχαμε την πληροφορία ότι ένα αντικείμενο εμφανίσθηκε στα ραντάρ κοντά στο Χρουμπιέστσοου» δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λούμπλιν, Κριστόφ Κομόρσκι στο Χ. «Δεν έχουμε επιβεβαίωση ότι έπεσε εντός της περιοχής μας».

Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και μονάδων εθελοντών του στρατού, ερεύνησαν την περιοχή αλλά δεν ήταν σαφές εάν το αντικείμενο έπεσε σε πολωνικό έδαφος. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.

Ο στρατηγός Κλιστς είπε επίσης ότι ο πύραυλος πέταξε εντός της Πολωνίας διανύοντας μια απόσταση 40 χιλιομέτρων και ότι δεν ελήφθη καμία δράση εναντίον του.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλτν Τουσκ συναντήθηκε με την στρατιωτική ηγεσία και την ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών περίπου το μεσημέρι τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας) για να συζητήσουν το συμβάν.

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία, καθώς ένας ρωσικός πύραυλος φαίνεται πιθανότατα να εισήλθε σήμερα στον εναέριο χώρο αυτής της χώρας-μέλους της Συμμαχίας, δήλωσε με ανάρτηση στο X ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Συνομίλησα με τον (Πολωνό) πρόεδρο Αντρέι Ντούντα για το περιστατικό με πυραύλους στην Πολωνία. Το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο με τον πολύτιμο σύμμαχό μας, παρακολουθεί την κατάσταση και θα παραμείνουμε σε επαφή καθώς γίνεται διασταύρωση των γεγονότων. Το ΝΑΤΟ παραμένει σε εγρήγορση», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ .

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023