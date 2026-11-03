Στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία (MNF-U) και για πρώτη φορά, μονάδες των ενόπλων δυνάμεων συμμάχων του Κιέβου, υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία, θα διεξαγάγουν στην Πολωνία μεγάλη άσκηση για να δοκιμαστεί η δυνατότητά των στρατευμάτων τους να αναπτύσσονται και να επιχειρούν στο πεδίο.

Κάπου 2.800 στρατιωτικοί από δέκα χώρες –το Βέλγιο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία– θα συμμετάσχουν από τη Δευτέρα 9η Νοεμβρίου ως την Κυριακή 22η Νοεμβρίου στην πολωνική επικράτεια στην άσκηση που βαφτίστηκε Koalicja («συμμαχία» στα πολωνικά), αναφέρουν το Λονδίνο και το Παρίσι σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

Η MNF-U, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και κηρύχτηκε επιχειρησιακή το καλοκαίρι, στη θεωρία τουλάχιστον θα αναπτυχτεί μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποτρέψει νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.