Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε σήμερα πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα από δύο βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη, αφού πέταξε σε βάθος δύο χιλιομέτρων εντός του πολωνικού εναέριου χώρου, ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα αεροσκάφη αναχαίτισαν και αναγνώρισαν το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε τον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση προκλητικής δοκιμής της ετοιμότητας των συστημάτων των χωρών του ΝΑΤΟ», έγραψε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

🚨 BREAKING:

A Russian Ił-20 reconnaissance aircraft VIOLATED Polish airspace over the Baltic Sea, penetrating 2 km into sovereign territory! 🇵🇱✈️

British fighter jets scrambled, intercepting the intruder before it retreated. pic.twitter.com/sSERIhAANx

— Poland 24 🇵🇱 (@poland24com) June 13, 2025