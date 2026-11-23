Τα τρία αντικείμενα τα οποία εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Παρασκευή ήταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 (κωδικός NATO: AS-23 Kodiak), ανακοίνωσαν χθες Κυριακή (22/11) Πολωνοί εισαγγελείς.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έχουν καταλήξει στον εναέριο χώρο κρατών μελών του NATO στην ανατολική πτέρυγά του, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας εντάσεις ανάμεσα στη Μόσχα και τη συμμαχία κι εγείροντας ανησυχίες πως η ένοπλη σύρραξη θα μπορούσε να εξαπλωθεί.

Προκαταρκτικά ευρήματα μετά την εξέταση των συντριμμιών έδειξαν ότι οι πύραυλοι που μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και κατόπιν συνετρίβησαν είχαν παραχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε εγκαταστάσεις στην Ντουμπνά, στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφεραν εισαγγελείς της Λούμπλιν στους οποίους ανατέθηκε η έρευνα από την πολωνική κυβέρνηση.

Σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Βαρσοβίας αφηνόταν να εννοηθεί πως ένα από τα τρία αντικείμενα ήταν drone.

Το Σάββατο, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.

Το Συμβούλιο του βόρειου Ατλαντικού συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.