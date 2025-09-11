Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση από ποτέ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η Πολωνία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξετάζουν τη διαχείριση των κατηγοριών για παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

Την Τετάρτη το πρωί, η Πολωνία ενεργοποίησε τα δικά της και τα συμμαχικά συστήματα αεράμυνας, καταρρίπτοντας τουλάχιστον τρία drones, σύμφωνα με καταγγελίες της χώρας.

Το περιστατικό κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία πλέον επεκτείνεται σε εδάφη του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά μετά από τρία και πλέον χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, μετά την επίθεση, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας. Η Βρετανία εξετάζει την αποστολή μαχητικών Typhoon για ενίσχυση των αεροπορικών περιπολιών στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

🎥New episode. Special Report. 🇷🇺🇵🇱

Russian Fires Drones Into (NATO) Poland 📺YT: https://t.co/s97obOow5Y pic.twitter.com/spvNES5Kmr — Hubert Walas – GTBT (@hubertwalas_) September 10, 2025



Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, καταγράφηκαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, με κάποια drones να εισέρχονται από τη Λευκορωσία.

Τέσσερα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και εκείνα της Βαρσοβίας, έκλεισαν προσωρινά. Ολλανδικά F-35 συμμετείχαν στην αποστολή αναχαίτισης, σύμφωνα με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχουφ.

Ο Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και η Πολωνία είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν επιδιώκει να πλήξει στόχους στο πολωνικό έδαφος και χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αβάσιμες».

Η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη Συμμαχία, κάτι που έχει συμβεί μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το ΝΑΤΟ να αντιδράσει σθεναρά στην παραβίαση, σημειώνοντας ότι η Ρωσία συνεχώς δοκιμάζει τα όρια της υπομονής των Δυτικών χωρών. Ζήτησε επίσης από τις γειτονικές χώρες να αναχαιτίζουν τα ρωσικά drones και πυραύλους που στοχεύουν την Ουκρανία.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη, καθώς Ρωσία και Λευκορωσία προγραμματίζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην περιοχή.

Παράλληλα, η Πολωνία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και έχει κλείσει τα χερσαία σύνορα με τη Λευκορωσία.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία έχει διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, συνεχίζει να επεκτείνεται με επικίνδυνους τρόπους, αυξάνοντας τους φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση στη νοτιοανατολική Ευρώπη.