Η στάθμη του Βιστούλα, του μακρύτερου ποταμού της Πολωνίας που περνάει από τη Βαρσοβία και την Κρακοβία, έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδό της στην ιστορία, ανακοίνωσε το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (IMGW), συνέπεια μιας ξηρασίας που πλήττει τη χώρα της ανατολική Ευρώπης.

Στη Βαρσοβία, την πρωτεύουσα της χώρας, ένας υδρομετρικός σταθμός καταμέτρησε τη στάθμη του Βιστούλα μόλις στα 18 εκατοστά, ήτοι 2 εκατοστά κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε μετρηθεί το 2024, διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η στάθμη του Βιστούλα θα μπορούσε να συνεχίσει να καταγράφει πτώση και να φθάσει τα 12 εκατοστά, ήτοι 2 μέτρα κάτω από τον μέσο όρο.

«Δεν έχουμε ποτέ γνωρίσει μια τόσο σοβαρή ξηρασία αυτήν την περίοδο του έτους, από τις πρώτες καταγραφές στοιχείων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γκρεγκόρζ Βαλιτζέβσκι, ένας υδρολόγος στο IMGW.

Ο επιστήμονας απέδωσε αυτήν την κατάσταση στην κλιματική αλλαγή, κάνοντας λόγο για την άνοδο των θερμοκρασιών και τη μείωση των βροχοπτώσεων ως βασικές αιτίες της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Βίστουλα.

