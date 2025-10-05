Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από την πραγματοποίηση ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και τα συστήματα ραντάρ για την αναγνώριση αεροσκαφών έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Στις 02:10 ώρα Γκρίνουιτς (05:10 ώρα Ελλάδας), όλη η Ουκρανία είχε τεθεί σε συναγερμό αεροπορικών επιδρομών, μετά από προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά και επιθέσεις με drones.

«Βροχή» από drones και πυραύλους στη δυτική Ουκρανία, μία νεκρή σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Η Ουκρανία γνωστοποίησε σήμερα, Κυριακή (5/10) ότι μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αναπτύχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως πύραυλοι και drones «έπεφταν βροχή» στην περιοχή του Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

ΟΙβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι μία ρωσική «συνδυασμένη επίθεση» είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων εννέα ατόμων.

Μια 16χρονη κοπέλα ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν «απαραίτητη βοήθεια» από το ιατρικό προσωπικό μετά την επίθεση, ανέφερε ο Φεντόροφ.

Δημοσίευσε φωτογραφίες, που φαίνεται να είναι από τον τόπο της επίθεσης, στις οποίες διακρίνεται ένα πολυώροφο κτήριο που έχει καταστραφεί εν μέρει και ένα καμένο αυτοκίνητο.

Ο Αντρέι Σαντόβι, δήμαρχος της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία περίπου 70 χλμ. από τα σύνορα με την Πολωνία, δήλωσε ότι πυραύλοι πλησίαζαν την πόλη, ενώ τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ήταν ήδη απασχολημένα με την απόκρουση μιας ρωσικής επίθεσης με drones.

Μαρτυρίες στο Reuters ανέφεραν ότι ο θόρυβος που ακουγόταν ήταν σαν να λειτουργούσαν συστήματα αεροπορικής άμυνας που προερχόταν από όλες τις κατευθύνσεις.

Όλη η Ουκρανία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση αεροπορικής επιφυλακής από τις 4:09 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).