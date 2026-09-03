Σκηνές τρόμου εκτυλίχτηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Γκντανσκ της Πολωνίας, όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία εμβόλισε με σφοδρότητα ένα βαρύ φορτηγό όχημα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το τρένο «Bachus», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Γκντίνια – Ζιελόνα Γκούρα μεταφέροντας 250 επιβάτες, έπεσε με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται η αμαξοστοιχία να παρασέρνει το όχημα για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, με την Πυροσβεστική να αναπτύσσει επτά οχήματα, συνεπικουρούμενη από ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, ο οδηγός του φορτηγού ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Συνολικά, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις ελαφρά τραυματίες, ανάμεσά τους ο οδηγός και επιβάτες του τρένου, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί περαιτέρω νοσηλεία για κανέναν.

Πώς εγκλωβίστηκε το όχημα

Οι αρμόδιες Αρχές έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν λάθος εκτίμηση του οδηγού. Εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας του Γκντανσκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα των αστυνομικών, το φορτηγό εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση αφού άρχισαν να κατεβαίνουν τα κιγκλιδώματα».

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η μπάρα κατέβηκε πρόωρα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να παγιδευτεί απροσδόκητα πάνω στις γραμμές, την ώρα που το τρένο πλησίαζε με ταχύτητα.

Σύμφωνα, πάντως, με την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου, PKP PLK, οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν αμέσως τον θανάσιμο κίνδυνο. Όπως επισημαίνεται, οι περαστικοί έκαναν απεγνωσμένα σήματα στον οδηγό του φορτηγού, φωνάζοντάς του να σπάσει με το όχημά του την μπάρα και να απομακρυνθεί γρήγορα από τη διάβαση.

Σχολιάζοντας την αδράνεια του οδηγού τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα, αξιωματικός της αστυνομίας τόνισε: «Είναι σημαντικό ότι, ενώ εκείνοι του έλεγαν τι έπρεπε να γίνει, εκείνος δεν το έκανε».