Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Άμυνας της Πολωνίας συνελήφθη στη Βαρσοβία ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Ο 60χρονος από τη δεκαετία του 1990 κατείχε διοικητικές θέσεις στο τμήμα στρατηγικής και σχεδιασμού του Υπουργείου.

Ο φερόμενος ως πράκτορας αποκαλύφθηκε από την Στρατιωτική Υπηρεσία Αντικατασκοπείας και ακολούθησε η σύλληψή του με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Αστυνομίας και Εισαγγελέων.

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών δραστηριοποιούνται στην Πολωνία

Μια τόσο σοβαρή υπόθεση στο Υπουργείο Άμυνας δεν έχει προηγούμενο εδώ και χρόνια, γράφουν τα πολωνικά μέσα.

Οι ρωσικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πολωνία, χώρα που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και είναι βασικός κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η Βαρσοβία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο» που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκοπεία, δολιοφθορές, εισβολές drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, καθώς και αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ