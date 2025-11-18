Το πρωί της Κυριακής (16/11) σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Πολωνία. Στη σιδηροδρομική γραμμή που τροφοδοτούσε με εφόδια την Ουκρανία έγινε μια έκρηξη, η οποία ευτυχώς δεν είχε θύματα.

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε αμέσως ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Ακόμα μίλησε ανοιχτά «για Ουκρανούς που συνεργάζονταν για πολύ καιρό με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία».

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα σχετικά με το περιστατικό, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι αρχές ασφαλίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία, συλλέγουν πληροφορίες και επαληθεύουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής».

«Γνωρίζετε ότι όσοι ανέθεσαν [τη δολιοφθορά] – και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες – θα ήθελαν πολύ να μάθουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι διαδικασίες που διεξάγουν η αστυνομία και οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας την Τρίτη το πρωί, με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής των υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου, για να συζητήσουν τα τελευταία δεδομένα γύρω από την επίθεση.