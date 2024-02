Πολωνοί αγρότες άνοιξαν δύο βαγόνια με ουκρανικά προϊόντα στα σύνορα των δύο χωρών και άδειασαν τα δημητριακά που περιείχαν στις ράγες του τρένου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, προκαλώντας την οργή του Κιέβου.

Οι αγρότες εμποδίζουν τα ουκρανικά φορτηγά να μπουν στην Πολωνία, διαμαρτυρόμενοι για τον «αθέμιτο ανταγωνισμό», όπως τον χαρακτηρίζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Поезд с зерном которое рассыпали протестующие польские фермеры, направлялся в Германию и проходил транзитом через Польшу – “Укрзалізниця”

Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши их опломбируют Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши pic.twitter.com/Q3DU6U0qte — Valery Vetrov (@VetrovNews) February 20, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Polish protesters blocked the railway near the “Medyka-Shehyni” checkpoint. They started spilling grain from the Ukrainian freight trains. Earlier, Polish farmers announced that on February 20 they intend to block all checkpoints on the border with Ukraine, as well as… pic.twitter.com/mTnRbSxZlr — Saint Javelin (@saintjavelin) February 20, 2024

Αποκλεισμένοι 100 δρόμοι και μεθοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία

Σήμερα οι αγρότες ενέτειναν τις κινητοποιήσεις τους, μπλοκάροντας 100 δρόμους και μεθοριακές διαβάσεις, καταγγέλλοντας τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ζητώντας να επανεξεταστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Οι διαδηλώσεις τους εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, με αφορμή την εισαγωγή φτηνότερων προϊόντων από αυτά που παράγουν οι ίδιοι.

«Μια ομάδα αγροτών κατέλαβε τη σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος του αποκλεισμένου δρόμου και έμεινε εκεί για μερικά λεπτά. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν. Παρατηρήσαμε ότι μικρή ποσότητα δημητριακών ρίχτηκε στις ράγες», είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πρέμισλ.

🇵🇱⚔️🇺🇦The total blockade in Poland concerns highways, roads, and this is not counting the usual blockades of checkpoints on the border with Ukraine ▪️ About a hundred Polish tractors and kilometers of traffic jams on the roads. Farmers blocked the autobahn near Lublin, which… pic.twitter.com/1rpgFksAXG — dana (@dana916) February 20, 2024

Η Πολωνία στηρίζει σθεναρά την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, όμως οι διαμαρτυρίες των δυσαρεστημένων Πολωνών αγροτών προκάλεσαν την οργή των ουκρανικών αρχών. Αντιδρώντας στο σημερινό επεισόδιο στη Μεντίκα, μια πολωνική κοινότητα στα σύνορα με την Ουκρανία, ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι είπε ότι το Κίεβο «καταδικάζει τέτοιες μορφές διαμαρτυρίας» προσθέτοντας ότι το βαγόνι μετέφερε καλαμπόκι με προορισμό τη Γερμανία. «Το να εμποδίζεται το εμπόριο της Ουκρανίας με άλλες χώρες του κόσμου είναι απαράδεκτο και αντίθετο με τους κοινούς ουκρανοπολωνικούς στόχους», τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Pro-PiS 🇵🇱🇷🇺🇻🇦✝️, pro-Russia 🇷🇺, pro-USSR (flag), and pro-Putin- Polish farmers, a group of 1 million, or 3% of 🇵🇱’s population: “Putin, please sort Ukraine, Brussels, and our government.” The former authoritarian PiS regime lost power in Poland’s general election of 15 Oct-23. pic.twitter.com/05N6ilDlEu — Radoslaw Szafarz (@RadoslawSzafarz) February 20, 2024

Ο υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ από την πλευρά του χαρακτήρισε το επεισόδιο «πολιτική προβοκάτσια με στόχο να διχάσει τα έθνη μας».

«Εδώ και δύο χρόνια, οι Ουκρανοί αγρότες μαζεύουν τα σιτηρά φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, δεχόμενοι ρουκέτες και υπό την απειλή των ναρκών», συνέχισε ο Κουμπράκοφ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια «εξαρτάται από τα ουκρανικά σιτηρά».

Η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων καταδίκασε επίσης το επεισόδιο, δηλώνοντας «σκανδαλισμένη από τις ενέργειες των Πολωνών διαδηλωτών» και ζητώντας «να σταματήσουν οι παράνομες πράξεις».

Please take legal action against russian agents in Poland who manipulate farmers to block the supplies of military material to Ukraine! It’s obviously the only aim of this blockade. They don’t block russian grain (which russia sells to Poland 4 times more than Ukraine). pic.twitter.com/NEFvgyNBAj — Dan Dev (@DanDev43761642) February 20, 2024

Χθες Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα καταδεικνύει «τη διάβρωση της αλληλεγγύης σε καθημερινή βάση».

Νωρίτερα, δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στο Ρίκι, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, απ’ όπου ξεκίνησαν για να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο S17, που οδηγεί στην πόλη Λούμπλιν και στα σύνορα με την Ουκρανία. Στον αυτοκινητόδρομο τους περίμεναν εκατοντάδες άλλοι αγρότες με τα τρακτέρ τους, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές είχαν υψώσει στα αγροτικά μηχανήματα πολωνικές σημαίες και πλακάτ στα οποία έγραφαν συνθήματα όπως «σταματήστε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων» και «η γεωργία αργοπεθαίνει».

«Είμαι εδώ για να σταματήσουν οι περιορισμοί που επέβαλε η ΕΕ και, κυρίως, για να σταματήσει η εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων. Φέτος το σιτάρι πωλείται στη μισή τιμή σε σύγκριση με την περσινή χρονιά», είπε ο Τόμας Γκόλακ, ιδιοκτήτης καμιάς 150αριάς στρεμμάτων όπου καλλιεργεί δημητριακά και εκτρέφει ζώα.

Ένας άλλος αγρότης, ο Μίχαλ Μαγκνουσέφσκι, είπε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές απέτυχαν πλήρως». «Πώς γίνεται να ανοίγουμε τα σύνορα σε κάτι που δεν ελέγχεται καθόλου; Εμείς, όταν μεταφέρουμε κάτι στο εξωτερικό, περνάμε από εκατοντάδες διαφορετικούς ελέγχους ενώ εδώ δεν συμβαίνει τίποτα, απλώς φτάνουν εδώ (σ.σ. τα προϊόντα) και αυτό είναι όλο», εξήγησε.