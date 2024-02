Πολωνοί αγρότες απέκλεισαν σήμερα δρόμους σε όλη τη χώρα και σε συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία ξεκινώντας έτσι μια γενική απεργία που θα διαρκέσει ένα μήνα με στόχο να διαμαρτυρηθούν κατά των πολιτικών της ΕΕ και της έλλειψης κυβερνητικών ενεργειών για την προστασία της εργασίας τους.

Αγρότες στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία διαμαρτύρονται κατά των περιορισμών που τους θέτουν τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και για τα αυξανόμενα κόστη και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Big protest of farmers in Poland🇵🇱

🚜Major transit roads are blocked in several major cities across the country, also on the border with Ukraine.

❗️Protests are expected in 260 locations across Poland and will last 30 days! pic.twitter.com/CTxd18KUMI

