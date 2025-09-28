Ο Πολωνός αθλητής ορειβατικού σκι, Αντρέι Μπαρτζιέλ, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ και το κατέβηκε με σκι χωρίς φιάλη οξυγόνου.

Για το κατόρθωμά του, χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να ανέβει από το βασικό καταυλισμό (camp) στην κορυφή του Έβερεστ και δύο ημέρες για να επιστρέψει με σκι.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων, πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν καταφέρει να ανέβουν το Έβερεστ, αλλά περίπου 200 μόνο χωρίς πρόσθετο οξυγόνο. Λίγοι έχουν κατέβει με σκι, κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρώσει μια συνεχόμενη κατάβαση χωρίς υποστήριξη οξυγόνου.

«Η κορυφή ήταν εξαιρετικά επίπονη. Δεν είχα περάσει ποτέ τόσο πολύ χρόνο σε τέτοιο υψόμετρο και μόνο αυτό ήταν μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο 37χρονος. «Το να κατέβω το Έβερεστ με σκι χωρίς οξυγόνο ήταν ένα όνειρο που με συνόδευε εδώ και χρόνια», είπε πανευτυχής ο Πολωνός αθλητής, ο οποίος είχε κάνει άλλες δύο προσπάθειες το 2019 και το 2022, που είχαν διακοπεί λόγω επικίνδυνων συνθηκών.

Μάλιστα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Sky is the limit; Όχι για τους Πολωνούς! Ο Αντρέι Μπαρτζιέλ μόλις κατέβηκε το Έβερεστ με σκι».