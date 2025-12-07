Η αμερικανική διπλωματική αποστολή για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται, σύμφωνα με τον απερχόμενο ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, «στην απόσταση των τελευταίων λίγων μέτρων». Ο Κέλογκ περιέγραψε το σημείο όπου έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις ως το πιο απαιτητικό στάδιο, επισημαίνοντας ότι μόνον δύο κρίσιμα θέματα χωρίζουν Μόσχα και Κίεβο από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία: το μέλλον του Ντονμπάς και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Η ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 σημειώθηκε μετά από οκτώ χρόνια ενόπλων συγκρούσεων ανάμεσα σε φιλορωσικές αυτονομιστικές δυνάμεις και τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή του Ντονμπάς, και εξελίχθηκε στην πιο αιματηρή σύγκρουση επί Ευρωπαϊκού εδάφους μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη σφοδρότερη αντιπαράθεση Ρωσίας–Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Κέλογκ, βετεράνος των πολεμικών επιχειρήσεων σε Βιετνάμ, Παναμά και Ιράκ, τόνισε ότι η ανθρωπιστική τραγωδία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος είναι «τρομακτική», εκτιμώντας πως Ρωσία και Ουκρανία έχουν ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες, αριθμούς που καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει επίσημα, ενώ αλληλοκατηγορούνται για «υπερβολές» στις εκτιμήσεις των απωλειών.

Σήμερα η Ρωσία ελέγχει περίπου του 19,2% της ουκρανικής επικράτειας: της προσαρτημένης από το 2014 Κριμαίας, ολόκληρης της Λουγκάνσκ, άνω του 80% της Ντονέτσκ, περίπου του 75% των περιφερειών Χερσώνας και Ζαπορίζια, αλλά και τμημάτων των Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ανησυχίες στο Κίεβο και στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εντάθηκαν τον προηγούμενο μήνα, όταν διέρρευσε ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, ή 27, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα.

Το περιεχόμενό του, το οποίο παραμένει μη δημοσιοποιημένο, φέρεται να ευθυγραμμίζεται με βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας όσον αφορά το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας και τον περιορισμό της ουκρανικής στρατιωτικής ισχύος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σχέδιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, ενώ προτείνει μεταξύ άλλων την επανεκκίνηση της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη της IAEA και ισότιμη διανομή της παραγόμενης ενέργειας σε Ρωσία και Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε για «μακρά και ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε πως αναμένει από τον Κούσνερ να καθορίσει τον τελικό κορμό μιας πιθανής συμφωνίας.

President Zelensky: "Ukraine is closer to peace than ever — but only if the world stays united."



Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό τη σκιά νέων ρωσικών επιθέσεων: η Κρεμεντσούκ, βιομηχανική πόλη πάνω στον Δνείπερο, χτυπήθηκε μέσα στη νύχτα από μια συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με επιθετικά drones και πυραύλους, ανάμεσά τους και υπερηχητικούς «Κιντζάλ». Ο δήμαρχος Βιτάλι Μαλέτσκι ανέφερε εκτεταμένες διακοπές σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ύδρευση, ενώ πληροφορίες για θύματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Just yesterday Zelensky stated that "Ukraine is now closer to peace than ever before."



Το ουκρανικό πρακτορείο RBC μεταδίδει ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και ότι οι επιθέσεις ακολούθησαν τη μαζικότερη ρωσική επιδρομή των τελευταίων μηνών, την οποία το CSIS χαρακτήρισε ως την τρίτη πιο εκτεταμένη από το 2022: 653 drones και 51 πύραυλοι, με κύριους στόχους ενεργειακά δίκτυα και υποδομές. Από την πλευρά της, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι μέσα στην ίδια περίοδο κατέρριψε 77 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές.

"The weak are not respected. We must be strong— within our country, on the frontlines, and with our partners. The key task is to stay resilient and do everything in our power to keep the city running and provide service" said Vitali KLYCHKO, Mayor of Kyiv.



Καθώς το πολεμικό μέτωπο φλέγεται και οι διπλωματικές συνομιλίες «ακροβατούν» σε λεπτές ισορροπίες, οι δηλώσεις Κέλογκ αφήνουν να εννοηθεί ότι η συμφωνία είναι πιο κοντά από ποτέ αρκεί να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το Ντονμπάς και τη Ζαπορίζια, τα δύο θέματα που παραμένουν «κλειδωμένα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.