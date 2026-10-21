Ως ιδιαίτερα παραγωγικές αξιολογούνται οι συνομιλίες που είχαν στο Όσλο της Νορβηγίας οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κατά τη διάρκεια των επαφών, η ουκρανική πλευρά κατέθεσε νέες ιδέες και προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος, διατηρώντας την ανωνυμία του, ανέδειξε το κοινό μέτωπο που έχει διαμορφωθεί, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα».

Η διπλωματική σκυτάλη των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου περνάει πλέον στη Μόσχα. Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο άμεσος στόχος της αμερικανικής αποστολής είναι να κεφαλαιοποιήσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συζητήσεις με την Ουκρανία και την Ευρώπη, μεταφέροντας και συζητώντας τις νέες ουκρανικές προτάσεις απευθείας με τη ρωσική ηγεσία.