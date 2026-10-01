«Το κάψιμο που νιώθω στο χέρι μου είναι φυσιολογικό;», ρώτησε η Κρίστα Πάικ, την ώρα που της χορηγούσαν την πεντοβαρβιτάλη για να την εκτελέσουν. Και όμως, μετά από δύο δόσεις, η καρδιακή της λειτουργία παρέμενε ενεργή και η δολοφόνος Κολίν Σλέμερ δεν εκτελέστηκε όπως είχε οριστεί από τις δικαστικές Αρχές.

Στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Daily Mail, με τίτλο «Too Evil to Die», περιγράφεται στιγμή προς στιγμή η αποτυχημένη προσπάθεια της εκτέλεσης της καταδικασμένης δολοφόνου της Κόλιν Σλίμερ.

Εκπρόσωποι του Τύπου που ήταν παρόντες περιέγραψαν λεπτομερώς πως, σε κάποιο σημείο, η Πάικ έδειξε ένα σημείο στο χέρι της και περιέγραψε ότι έκαιγε σαν να επρόκειτο να σκάσει. Οι ειδικοί τώρα προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς η 50χρονη δολοφόνος, επιβίωσε από τις δύο δόσεις θανατηφόρων ενέσεων.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τζόελ Ζιβότ, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, ο οποίος ορίστηκε ως ιατρικός εμπειρογνώμονας από τη νομική ομάδα της Πάικ, είναι πιθανό το θανατηφόρο φάρμακο να μην εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματός της σε αρκετά υψηλή δόση ώστε να σταματήσει την αναπνοή της.

«Είναι πολύ πιθανό, ως συνέπεια της καθυστέρησης στην έναρξη της αναζωογόνησης, να υπέστη εγκεφαλική βλάβη», δήλωσε ο Δρ. Zivot στο BBC.

Το χρονικό της αποτυχημένης εκτέλεσης

Μάρτυρες στο θάλαμο εκτελέσεων δήλωσαν ότι οι κουρτίνες που χώριζαν την Πάικ από την αίθουσα παρατήρησης έκλεισαν στις 7:46 μ.μ. και άνοιξαν ξανά στις 7:49 μ.μ., περιγράφοντας πως λαχάνιαζε και βογκούσε από τον πόνο καθώς κλωτσούσε το σεντόνι της. «Το στόμα της άνοιξε μερικές φορές και άρχισε να ροχαλίζει δυνατά. Λαχάνιασε μερικές φορές», ανέφερε ένας μάρτυρας.

Διασώστες εθεάθησαν να σπεύδουν στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Υψίστης Ασφαλείας Riverbend, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Η Πάικ παρέμενε ξύπνια και μουρμούριζε περισσότερο από 40 λεπτά μετά την τελευταία δόση, που της χορηγήθηκε στις 8:06 μ.μ. Οι μάρτυρες έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις γύρω στις 8:53 μ.μ. Δημοσιογράφοι στον θάλαμο εκτελέσεων σημείωσαν ότι «τίποτα από όσα είδαμε δεν ήταν φυσιολογικό», και περιέγραψαν τη διαδικασία ως «αφύσικα μακρά».

Δημοσιογράφος του Associated Press ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Κρίστα Πάικ «φαινόταν ξύπνια όταν ξεκίνησε η εκτέλεση», ενώ άλλοι μάρτυρες είπαν ότι, σε κάποιο σημείο, άρχισε να τραγουδά με τον πνευματικό της σύμβουλο.

Αφού προσδέθηκε στο φορείο της εκτέλεσης, η 50χρονη ακούστηκε να λέει: «Θα φύγω από αυτόν τον κόσμο όπως έζησα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Και αυτό είναι με αγάπη».

Η Ρόμπιν Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή, δήλωσε: «Αυτό το γεγονός είναι το χειρότερο που έχουμε δει και διαφορετικό με οποιαδήποτε άλλη αποτυχημένη εκτέλεση στη σύγχρονη εποχή».

Οι δικηγόροι της καταδικασμένης γυναίκας είχαν υποστηρίξει προηγουμένως, σε ακρόαση τον Αύγουστο στο Νόξβιλ, ότι η θρομβοκυττάρωσή της θα μπορούσε να αυξήσει την πήξη του αίματος και τον πόνο κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης. Ισχυρίστηκαν επίσης τότε ότι οι φλέβες της είναι δύσκολα προσβάσιμες, γεγονός που θα μπορούσε να παρατείνει τη διαδικασία και να παρατείνει την υποφορία της.

Ακόμη οι συνήγοροί της ανέφεραν σε δήλωσή τους, χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, πως «απόψε, η Πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για άλλη μια φορά να εκτελέσει μια νόμιμη θανατική ποινή. Δεν αντλούμε καμία ευχαρίστηση από το ότι είχαμε δίκιο, αλλά οι ανησυχίες που εξέφρασε η κ. Πάικ αποδείχθηκαν αληθινές: δύσκολη προσβασιμότητα στις φλέβες, κατεστραμμένες φλέβες, υποβαθμισμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής φροντίδας όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά, όλα αυτά υπό ένα πρωτόκολλο που παραμένει καλυμμένο με μυστικότητα».

Για ποιον λόγο καταδικάστηκε σε θάνατο η Κρίστα Πάικ;

Η «σατανίστρια» καταδικάστηκε το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλίμερ, την οποία σκότωσε με σοκαριστικό τρόπο και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το έγκλημα σόκαρε τότε την πόλη του Νόξβιλ και τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο, εν μέρει επειδή μια πεντάλφα, το σύμβολο που συνδέεται με τον Σατανισμό, είχε χαραχθεί στο στήθος του θύματος, ενώ ένα τμήμα του κρανίου το είχαν πάρει με τους συνεργούς της ως ενθύμιο της σφαγής.

Η Πάικ είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί για τη βάναυση δολοφονία της Σλίμερ το 1995 και θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην πολιτεία του Τενεσί, σε περισσότερα από 200 χρόνια.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο Κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, δήλωσε ότι διέταξε «μια ολοκληρωμένη επανεξέταση από ανεξάρτητο φορέα για να εξακριβωθεί ακριβώς τι συνέβη» και ότι η εναπομείνασα προγραμματισμένη εκτέλεση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το κακοποιητικό παρελθόν της Πάικ και η ανατριαχιαστική δολοφονία της φοιτήτριας

Η καταδικασμένη δολοφόνος υπήρξε θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, πολλαπλών βιασμών και απόπειρας αυτοκτονίας στην ηλικία των 12 ετών.

Όταν ήταν 17 ετών, φέρεται να την άρπαξε ένας άγνωστος στην άκρη του δρόμου και τη βίασε. Η αστυνομία δεν συνέλαβε ποτέ τον ύποπτο. Ίσως όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους στην ψυχοσύνθεση της Πάικ.

Βίντεο από την στιγμή της απόφασης το 1996 για την εκτέλεση της Πάικ:

Σημειώνεται πως η δολοφονία της Κόλιν Σλίμερ την διέπραξε σχεδόν έναν χρόνο μετά τον βιασμό της. Καταδικάστηκε σε ηλικία 18 ετών τον Μάρτιο του 1996 επειδή μαχαίρωσε και ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη φοιτήτρια.

Ο σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, και μια κοπέλα ακόμη, η Σαντόλα Πίτερσον, βοήθησαν επίσης να παρασύρουν τη Σλίμερ σε μια δασώδη περιοχή της πόλης πριν το ζευγάρι τη βασανίσει μέχρι θανάτου.

Το ζευγάρι χάραξε μια πεντάλφα στο στήθος της έφηβης, ενώ η Πίτερσον κατέθεσε ότι είδε την Πάικ να χαράσσει επίσης κάτι στο κεφάλι της Σλίμερ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Το θύμα προσπάθησε να τρέξει για να σώσει τη ζωή της, αλλά το ζευγάρι την έπιασε ξανά και συνέχισε τα φρικτά βασανιστήρια που διήρκησαν περίπου μία ώρα. Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού. Η ίδια καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ εκείνος έλαβε ποινή ισόβιας κάθειρξης με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η συνεργός τους, η Σαντόλα Πίτερσον, τότε 18 ετών, εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου για το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσης, και της χορηγήθηκε αναστολή ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της.

Η Κρίστα Πάικ δεν αρνήθηκε ποτέ την ενοχή της, αλλά οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της ισχυρίστηκαν ότι η θανατική ποινή δεν είναι κατάλληλη για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε σε αυτή την ηλικία από μία έφηβη με αθεράπευτη ψυχική νόσο, μετά από μία παιδική ηλικία βάναυσης σεξουαλικής κακοποίησης και αμέλειας.

Σε αίτηση χάριτος, οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι η αθεράπευτη ψυχική νόσος και το υπόβαθρο της δράστιδος την κατέστησαν ανίκανη να «πατήσει φρένο». Η ίδια είχε πει στην αστυνομία ότι αρχικά ήθελε μόνο να τσακωθεί με τη Σλίμερ, αλλά κατέληξε να τη σκοτώσει κατά τη διάρκεια της μανιώδους κρίσης.

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές παιδί 18 ετών. Μου πήρε πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα αυτού που έκανα. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχτώ πόσες ζωές επηρέασα. Με αηδιάζει τώρα που σκέφτομαι ότι είχα τη δυνατότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα», ανέφερε η Πάικ σε δήλωση που περιλαμβανόταν στην αίτηση χάριτος.

Πηγή: Daily Mail