Ξεκίνησαν τα στοιχήματα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως φαίνεται, υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα Polymarket, οι οποίοι στοιχηματίζουν για το τέλος των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν.

Τουλάχιστον οκτώ λογαριασμοί, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στις 21 Μαρτίου έβαλαν το ποσό των 70.000 δολαρίων στο ενδεχόμενο να υπάρξει εκεχειρία. Σε περίπτωση που αυτό το παραπάνω ενδεχόμενο γίνει πραγματικότητα, οι λογαριασμοί αυτοί θα αποκομίσουν 820.000 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένας λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί, λίγο πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήξουν το Ιράν, και είχε ποντάρει επίσης στην εκεχειρία. Γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για εσωτερική πληροφόρηση στην πλατφόρμα.

Όλο και περισσότεροι νέοι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, τη στιγμή που ο Τραμπ με τις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «αποκλιμάκωσης των στρατιωτικών του επιχειρήσεων».

Στην εφαρμογή Polymarket οι λογαριασμοί είναι ανώνυμοι, και δεν είναι καθόλου εύκολο να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες τους. Οι ειδικοί, όμως, εκτιμούν ότι τα στοιχήματα αυτά πράγματι φέρουν ενδείξεις εσωτερικής πληροφόρησης.

Πώς το κατάλαβαν;

Φαίνεται πως αρκετοί εξ αυτών ανήκουν στον ίδιο επενδυτή που ενδέχεται να προσπαθεί να αποκρύψει την ταυτότητά του μοιράζοντας το ποσό σε πολλαπλά πορτοφόλια, με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος.

«Συνήθως, όταν βλέπεις κατακερματισμό πορτοφολιών και σκόπιμες προσπάθειες απόκρυψης ταυτότητας, πρόκειται για ένα από τα δύο σενάρια: είτε έναν πολύ μεγάλο επενδυτή που θέλει να προστατεύσει τη θέση του από τις επιπτώσεις στην αγορά, είτε για εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφορίας», ανέφερε ο Γιορκ.

«Τα πορτοφόλια αυτά σίγουρα μοιάζουν να ανήκουν σε κάποιον με κάποιο βαθμό εσωτερικής πληροφόρησης», δήλωσε στον Guardian ο Μπεν Γιορκ, πρώην ερευνητής της CoinTelegraph και νυν δημιουργός της πλατφόρμας συναλλαγών AI Starchild.

Το παράδοξο είναι, επίσης, πως η πλατφόρμα Polymarket αύξησε σημαντικά την εκτίμησή της για την πιθανότητα εκεχειρίας πριν από τις 31 Μαρτίου τις τελευταίες ημέρες, από 6% στις 21 Μαρτίου σε 24% έως τη Δευτέρα.

Η Polymarket έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, καθώς όπως φαίνεται αυξάνει το ποσοστό της κερδοσκοπίας σε καιρό πολέμου και ενώ κόσμος αφανίζεται, υπάρχουν οι επιτήδειοι, οι οποίοι προσπαθούν να αποκομίσουν χρήματα από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.