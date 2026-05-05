Σε λουτρό αίματος εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο η Ουκρανία, καθώς διαδοχικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Κραματόρσκ και Πολτάβα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σοκ προκαλεί ο απολογισμός της επίθεσης στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Ιβάν Φιόντοροφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τηλεκατευθυνόμενες βόμβες, πλήττοντας κατοικίες και εμπορικές επιχειρήσεις.

Στο Κραματόρσκ, την τελευταία μεγάλη πόλη υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιοχή του Ντόνετσκ, ρωσικά αεροσκάφη έριξαν τρεις βόμβες απευθείας στο κέντρο της πόλης. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε ατόμων, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης, με στόχο αμάχους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σημείωσε ότι οι επιθέσεις εντείνονται καθώς η Ρωσία επιδιώκει την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ντόνετσκ.

Η ρωσική δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην περιοχή της Πολτάβα, όπου νυχτερινή επιδρομή έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, πέντε εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της Μόσχας να στοχεύει κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται σε μια περίοδο που ο ουκρανικός στρατός προβάλλει σθεναρή αντίσταση στα μέτωπα του Ντόνετσκ, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.