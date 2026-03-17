Εκατοντάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο το οποίο λειτουργούσε και ως κέντρο απεξάρτησης όπου νοσηλεύονται χρήστες ναρκωτικών στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, την οποία Αφγανοί αξιωματούχοι αποδίδουν στον πακιστανικό στρατό.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, Χαμντούλα Φιτράτ, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει «μέχρι στιγμής» τους 400, ενώ περίπου 250 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως τραυματίες. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν στην εγκατάσταση.

🚨 #BREAKING : Pakistan Air Force carried out major airstrikes in #Kabul, targeting an addicts’ treatment hospital. Afghan authorities say the 2,000-bed rehab center was heavily bombed. Early reports: ~400 killed, 250+ injured. The #Taliban has vowed retaliation.#Afghanistan pic.twitter.com/HWUex60vRW — Tanmay Kulkarni 🇮🇳 (@Tanmaycoolkarni) March 17, 2026

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό ως ψευδή και παραπλανητικό, υποστηρίζοντας ότι «στοχοποίησε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών» τη Δευτέρα το βράδυ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι επλήγη πολιτικός στόχος.

Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι περίπου 3.000 ασθενείς βρίσκονταν στο κρατικό νοσοκομείο Ομίντ τη στιγμή της επιδρομής. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν πλάνα με πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σβήσουν τις φλόγες ανάμεσα στα ερείπια κτιρίου.

Οι επιθέσεις φέρεται να ξεκίνησαν γύρω στις 9 μ.μ. τη Δευτέρα. Ο Ομίντ Στανικζάι, 31 ετών, φύλακας ασφαλείας στο κέντρο απεξάρτησης, δήλωσε στο AFP ότι η επίθεση άρχισε με βολές αντιαεροπορικών όπλων.

«Υπήρχαν στρατιωτικές μονάδες παντού γύρω μας», είπε. «Όταν αυτές οι στρατιωτικές μονάδες πυροβόλησαν το τζετ, το τζετ έριξε βόμβες και ξέσπασε πυρκαγιά».

Μάρτυρες ανέφεραν σοβαρές ζημιές στο κτίριο, με τμήματά του να καταρρέουν μετά την επίθεση. Το πρωί της Τρίτης, φωτογραφίες έδειχναν ομάδες διάσωσης να ερευνούν τα ερείπια αναζητώντας επιζώντες.

Ο οδηγός ασθενοφόρου Χατζί Φαχίμ δήλωσε ότι, όταν έφτασε στο νοσοκομείο, διαπίστωσε πως «όλα καίγονταν, άνθρωποι καίγονταν».

«Νωρίς το πρωί με πήραν ξανά τηλέφωνο και μου είπαν να επιστρέψω, επειδή υπάρχουν ακόμη πτώματα κάτω από τα ερείπια», είπε στο Reuters.

«Ήμασταν μέσα στους θαλάμους όταν έγινε η έκρηξη», δήλωσε ο Γιουσάφ Ραχίμ, ασθενής. «Το κρεβάτι μου ήταν στη γωνία και υπέστησα τραύματα στο πόδι και τον μηρό. Ήταν μια φρικτή σκηνή. Οι ασθενείς έπεφταν από τα κρεβάτια τους, ουρλιάζοντας και τρέχοντας, καθώς φωτιά και καπνός γέμιζαν τους θαλάμους και τα δωμάτια».

«Πυκνός καπνός και σκόνη απλώθηκαν σε όλο το νοσοκομείο», πρόσθεσε. «Πολλοί άνθρωποι κείτονταν στο έδαφος. Δεκάδες πέθαναν ακαριαία και οι σοβαρά τραυματισμένοι παρακαλούσαν για βοήθεια. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πάτησα πάνω από πτώματα και κατάφερα να βγω έξω».

Ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ιταλικής ΜΚΟ Emergency στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι η οργάνωση παρέλαβε τρεις σορούς μετά την επιδρομή της Δευτέρας το βράδυ και παρέχει περίθαλψη σε 27 τραυματίες.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε «απογοητευμένος» από τις αναφορές για τις αεροπορικές επιδρομές και τα θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Καλώ τα μέρη να αποκλιμακώσουν, να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών αντικειμένων, όπως τα νοσοκομεία».

Η φερόμενη επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου Αφγανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά κατά μήκος των κοινών συνόρων τους, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους στο Αφγανιστάν, καθώς οι φονικές συγκρούσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Πρόκειται για την τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που το Πακιστάν στοχεύει την Καμπούλ με πυραυλικές επιθέσεις. Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν ανέφερε ότι οι επιδρομές της Δευτέρας το βράδυ «στοχοποίησαν με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών τεχνικού εξοπλισμού και πυρομαχικών των Αφγανών Ταλιμπάν», καθώς και Πακιστανούς μαχητές με έδρα το Αφγανιστάν στην Καμπούλ.

«Αυτή η ψευδής παρουσίαση των γεγονότων ως επίθεσης σε κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά επιδιώκει να διεγείρει συναισθήματα, συγκαλύπτοντας παράνομη υποστήριξη της διασυνοριακής τρομοκρατίας», πρόσθεσαν.

Το Ισλαμαμπάντ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση με το Αφγανιστάν ως «ανοιχτό πόλεμο». Οι μάχες ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, αφότου το Αφγανιστάν εξαπέλυσε διασυνοριακές επιθέσεις σε απάντηση στις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές εντός της επικράτειάς του. Οι συγκρούσεις διέκοψαν την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Κατάρ τον Οκτώβριο.

Η σύγκρουση αποτελεί τη σοβαρότερη μεταξύ των πρώην συμμάχων. Οι σχέσεις άρχισαν να επιδεινώνονται λόγω του φερόμενου ρόλου των Αφγανών Ταλιμπάν στην παροχή ασφαλούς καταφυγίου και στήριξης σε ριζοσπαστικούς μαχητές, ιδίως στους Ταλιμπάν του Πακιστάν, οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση των θανατηφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε διασυνοριακή τρομοκρατία στο Πακιστάν.

Η Κίνα επιχείρησε να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση. Την περασμένη εβδομάδα απέστειλε ειδικό απεσταλμένο στην περιοχή, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης και επαναφοράς των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως επιτυχία.

Οι φονικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν και κατά μήκος των ασταθών παραμεθόριων περιοχών. Αφγανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σε ανταλλαγή πυρών τη Δευτέρα.

Την Κυριακή 15/3, το Πακιστάν ανέφερε ότι όλμος που εκτοξεύτηκε από το Αφγανιστάν έπληξε κατοικία στη βορειοδυτική περιοχή Μπατζαούρ, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη μιας οικογένειας και τραυματίζοντας δύο ακόμη, μεταξύ των οποίων ένα πεντάχρονο παιδί.

Με πληροφορίες από: The Guardian