Ο Κυβερνήτης της Ερυθράς Θάλασσας, υποστράτηγος Άμρ Χανάφι, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (2/7)) τη βύθιση της πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου Adam Marine 12 στην περιοχή Τζαμπάλ αλ-Ζέιτ της Διώρυγας του Σουέζ της Αιγυπτίου , με 30μελές πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις αρχές: 22 άτομα διασώθηκαν, 4 σοροί ανασύρθηκαν, 4 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά.

Βίντεο κατέγραψε καρέ καρέ την ανατροπή της πλατφόρμας:

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο αεροδρόμιο Ελ Γκούνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Ελ Γκούνα στη Χουργκάντα για επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Egypt The first TV footage of an oil drilling rig overturning in the Gulf of Suez. pic.twitter.com/RUBfszlc6y — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 1, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Δικτύου Έκτακτης Ανάγκης έλαβε σήμα κινδύνου από θαλάσσια φορτηγίδα που μετέφερε εξοπλισμό και προσωπικό για υπεράκτιες γεωτρήσεις. Οι Ένοπλες Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποστέλλοντας ναυτικό σκάφος που συνέβαλε στη διάσωση των επιβαινόντων.

Το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου δήλωσε ότι απέστειλε 27 ασθενοφόρα, συμπεριλαμβανομένων 20 στο σημείο του ατυχήματος και επτά στο αεροδρόμιο Ελ Γκούνα, όπου τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο. Άλλοι 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελ Γκούνα, ενώ τέσσερις νεκροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Χουργκάντα.

#Breaking

📸#Egypt: The number of missing persons in the oil rig overturning accident in the #Gulf_of_Suez has risen to 4, with 4 confirmed dead by drowning and 23 others injured with fractures.pic.twitter.com/Cyj7ErZdXR@AlHadath

📹Moments of an oil rig sinking in the Gulf of… pic.twitter.com/5OinQv9G8V — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 1, 2025

Το βράδυ της Τρίτης, η εταιρεία OSOCO ενημέρωσε το Υπουργείο Πετρελαίου για την ανατροπή της πλατφόρμας. Ο Υπουργός Πετρελαίου και ο Υπουργός Εργασίας μετέβησαν στο σημείο για επιτόπια αξιολόγηση και συντονισμό των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Πετρελαίου διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη.

At least four people were confirmed killed, with six missing and 21 rescued in a capsized drillship in the Gulf of Suez, sources affiliated to Red Sea authorities told Reuters pic.twitter.com/NYYKLsVvHF — The National (@TheNationalNews) July 2, 2025

Η πλατφόρμα Adam Marine 12 ανατράπηκε στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων και δεν εξήγησε τους λόγους του δυστυχήματος.

Πηγή: skynewsarabia