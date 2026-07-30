Τη δική του οπτική για την αμερικανική του καταγωγή και τις αξίες που διαμορφώνουν την ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών μοιράστηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό ισπανόφωνο δίκτυο Telemundo. Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ξεκαθάρισε από την αρχή πως βλέπει τον εαυτό του πρωτίστως ως ποντίφικα, που έτυχε να έχει αμερικανική καταγωγή, βάζοντας στο επίκεντρο τον οικουμενικό ρόλο του αξιώματός του.

Aπαντώντας, δε, στην ερώτηση ποιο είναι το χαρακτηριστικό της χώρας του που του αρέσει περισσότερο, πρόσθεσε:

«Μου αρέσουν πολλά πράγματα. Η αίσθηση ελευθερίας, η αίσθηση των διαφόρων ευκαιριών που προσφέρονται. Το ότι για σειρά γενεών, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από όλο τον κόσμο, καλώντας τους να γίνουν μέρος της χώρας αυτής».

Ο πάπας υπενθύμισε ότι «προέρχεται από οικογένεια μεταναστών» και ότι, από την μεριά της μητέρας του, οι πρόγονοί του ήταν δούλοι, αλλά και ιδιοκτήτες δούλων». Όπως εξήγησε, η πολυσύνθετη αυτή ιστορία «του επιτρέπει να ταυτίζεται με την αμερικανική παράδοση υποδοχής και ένταξης». Υπενθυμίζεται ότι οι πρόγονοι του πάπα Ρόμπερτ Πρέβοστ κατάγονταν από την Κούβα, την Γαλλία και την Ιταλία.

«Γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικογένειά μου ζει ακόμη εκεί, και αγαπώ ιδιαίτερα την χώρα αυτή. Η αποστολή μου, όμως, είναι να αποτελέσω τον ποιμένα της οικουμενικής, Καθολικής Εκκλησίας», είπε ο Λέων. Σε σχετική ερώτηση του απεσταλμένου του Telemundo, τέλος, απάντησε ότι επιθυμεί να επισκεφθεί την χώρα του και ότι τις ημέρες αυτές, μαζί με τους συνεργάτες του, καθορίζει το πρόγραμμα ταξιδιών της επόμενης διετίας.