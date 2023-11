Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων και χιλιάδες υποστηρικτές τους έκαναν σήμερα πορεία προς την Ιερουσαλήμ, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους σχεδόν έξι εβδομάδες μετά την απαγωγή τους από μαχητές της Χαμάς και τη μεταφορά τους στη Γάζα.

Η πορεία ξεκίνησε από το Τελ Αβίβ πριν από τρεις ημέρες. Η αστυνομία απέκλεισε τμήματα του βασικού αυτοκινητοδρόμου καθώς οι διαδηλωτές άρχισαν να ανηφορίζουν στους λόφους που οδηγούν στην Ιερουσαλήμ.

Κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους καθώς και ισραηλινές σημαίες ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Δεν θα εγκαταλείψουμε, απαιτούμε την απελευθέρωση των ομήρων».

Οι μαχητές της Χαμάς συνέλαβαν περίπου 240 ανθρώπους ως ομήρους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Οι όμηροι –από μωρά έως ηλικιωμένοι– εκτιμάται ότι κρατούνται σε σήραγγες κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης τουλάχιστον κάποιων εκ των ομήρων, αλλά δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από καμιά πλευρά για επικείμενη συμφωνία.

#BREAKING #Israel #Gaza Israeli citizens march from Tel Aviv to Jerusalem, urging Netanyahu to push for the release of captives in Gaza. pic.twitter.com/gtnWzvkdvD



«Ακούστε την κραυγή μας. Φέρτε τους πίσω τώρα», δήλωσε ο Γιουβάλ Χαράν, που περπατούσε με ένα πλακάτ στο οποίο φαίνονται επτά μέλη της οικογένειάς του, που απήχθησαν, συμπεριλαμβανομένης της τρίχρονης ανιψιάς του.

«Πώς μπορεί να ορίσεις μια τιμή για ένα τρίχρονο κορίτσι; Τους χρειαζόμαστε πίσω τώρα, με κάθε τίμημα».

Ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ συναντήθηκε με τους διαδηλωτές και ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

«Εργαζόμαστε γι ‘αυτό σε όλα τα πολιτικά και διπλωματικά επίπεδα και απλά σας ζητάμε να κρατήσετε ζωντανή την ελπίδα», δήλωσε. «Στις καρδιές και στο μυαλό μας, είμαστε μαζί σας».

Οι οικογένειες και οι υποστηρικτές τους λένε ότι θα ολοκληρώσουν την πορεία των περίπου 60 χιλιομέτρων αύριο, Σάββατο, μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

