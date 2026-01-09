Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομική διεύθυνση της αμερικανικής μεγαλούπολης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει ο φόνος μιας 37χρονης από αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ένα 24ωρο νωρίτερα στη Μινεάπολις.

BREAKING: BT News is on the scene as federal officers reportedly shoot two people in Portland, OR. pic.twitter.com/7EcqkmYx7m — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 9, 2026

«Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Πόρτλαντ. «Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση και την ένταση που επικρατεί έπειτα από τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ψύχραιμη ενόσω καταβάλλουμε προσπάθειες για να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Πόρτλαντ, ο Μπομπ Ντέι.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ενεπλάκησαν μέλη της αστυνομίας του Πόρτλαντ.

DEVELOPING: Local and federal sources tell ABC News that federal agents shot two people in Portland, Oregon, on Thursday afternoon. The FBI is responding. The sources say the agents who opened fire are with U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/9LrQbU4enE — ABC News (@ABC) January 8, 2026

Το FBI ενημέρωσε πως διερευνά το επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection / CBP).

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, η Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε πως πληροφορήθηκε ότι οι δύο άνθρωποι που πυροβολήθηκαν είναι ζωντανοί και νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Την Τετάρτη, αστυνομικός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις, πυροδοτώντας επεισοδιακές διαμαρτυρίες στη Μινεσότα και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες.

Πηγή: Reuters

Φωτογραφία: KOMO News