Αεροσκάφος της εταιρείας Delta Air Lines πραγματοποίησε εκτάκτως προσγείωσε στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.

Από τους 14 επιβάτες που χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο, οι τέσσερις χαρακτηρίζονται «ελαφρά τραυματίες» επειδή εισέπνευσαν καπνούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τα αίτια του συμβάντος μέσα στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.