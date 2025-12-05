Άγιο φαίνεται πως είχε ο 58χρονος Βραζιλιάνος σέρφερ Κάρλος Μπουρλέ.

Βρισκόταν στη Ναζαρέ της Πορτογαλίας για σερφινγκ όταν ένα γιγάντιο κύμα κυριολεκτικά τον… καταβρόχθισε.

Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Τελικά οι διασώστες μπόρεσαν και τον έσωσαν από βέβαιο πνιγμό.

Το ατύχημα καταδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο επικίνδυνα είναι τα κύματα της Ναζαρέ, αλλά και πόσο σημαντική είναι η εμπειρία και η ετοιμότητα των σέρφερ μεγάλων κυμάτων.

Ο Μπουρλέ είναι πλέον εκτός κινδύνου, αλλά το επεισόδιο παραμένει μια προειδοποίηση για την ορμητική δύναμη του ωκεανού.

Πηγή: Corriere Della Serra