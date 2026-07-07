Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα 7 Ιουλίου, στην Πορτογαλία, και άλλοι 20 τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές Αρχές.

🚨 BREAKING: At least two people have died and 20 others were injured after a bus veered off the road and struck pedestrians near the Agualva-Cacém railway station in Sintra, Portugal. Authorities say the cause of the crash is under investigation.#Portugal #BreakingNews pic.twitter.com/fWQZYTBwLu — Akwa Ibom Watch (@ibomwatch) July 7, 2026

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο Διοικητής της Αστυνομίας του Δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο Πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.

Foi com grande consternação que recebi a notícia do acidente no terminal rodoviário de Agualva-Cacém. Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 7, 2026

«Με μεγάλη θλίψη έμαθα τα νέα για το ατύχημα στον τερματικό σταθμό λεωφορείων της Agualva-Cacém. Στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, εκφράζω τα ειλικρινή μου λόγια παρηγοριάς και τα συλλυπητήριά μου. Στους τραυματίες, εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Και στο επιχειρησιακό προσωπικό, στους εθελοντές και στους πολίτες που συνεργάστηκαν για την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της τραγωδίας, εκφράζω επίσης την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του έθνους», ανέφερε στην ανάρτησή του.