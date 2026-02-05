Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε 60χρονο στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού ενώ επιχειρούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (…) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: 24horas.pt