Η αστυνομία της Πορτογαλίας κατέσχεσε πάνω από 1,3 τόνους κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη μέσα σε κατεψυγμένα ψάρια, προκειμένου να διακινηθεί στην Ευρώπη, ενώ συνέλαβαν επτά άνδρες διαφορετικών εθνικοτήτων στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Το φορτίο, που ερχόταν από τον Ισημερινό, ξεφορτώθηκε στο λιμάνι της Λισαβόνας και εκεί η αστυνομία διεξήγαγε σειρά ερευνών στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Καλαμάρι».

Από την έρευνα κατέσχεσε, επίσης, οκτώ πυροβόλα όπλα, πολυτελή αυτοκίνητα, όπως και διάφορα έγγραφα και αντικείμενα.

Τα ναρκωτικά, που βρέθηκαν σε μια αποθήκη στο δυτικό τμήμα της Πορτογαλίας, ήταν κρυμμένα μέσα σε κατεψυγμένα ψάρια, τα οποία ήταν τυλιγμένα με πλαστική μεμβράνη και τοποθετημένα σε χαρτόκουτα.

A criminal network trafficking cocaine hidden in frozen fish has been dismantled by Portugal’s PJ criminal investigation police#portugalresident #algarvenews #portugalnews #algarve #portugalhttps://t.co/qsoNgEShvb

